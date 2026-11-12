Convocatoria Jóvenes a la E-6: 1.490 becas para educación superior en Bogotá

La Agencia Atenea abre convocatoria para 1.490 apoyos económicos en Bogotá. Inscríbete antes del 13 de noviembre para estudiar en el primer semestre de 2027.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología de Bogotá, conocida como Agencia Atenea, ha lanzado oficialmente una nueva convocatoria para el programa Jóvenes a la E-6. Esta iniciativa tiene como objetivo principal ofrecer 1.490 beneficios económicos a jóvenes que estén iniciando o tengan en trámite su admisión en instituciones públicas de educación superior. El plazo final para completar las inscripciones es el viernes 13 de noviembre de 2026.

Detalles Core del Programa Educativo

El programa Jóvenes a la E-6 está diseñado específicamente para apoyar la permanencia y el éxito académico de estudiantes bogotanos durante el primer semestre de 2027. Los beneficiarios seleccionados recibirán un subsidio de sostenimiento económico equivalente a hasta un salario mínimo mensual legal vigente. Este apoyo se otorgará por cada periodo académico que cursen los jóvenes, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal por parte de la entidad distrital.

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Además del dinero en efectivo, el programa integra estrategias de bienestar estudiantil que varían según la institución participante. Estos servicios pueden incluir apoyos para alimentación, transporte, tutorías académicas personalizadas, acompañamiento psicosocial, formación en una segunda lengua y actividades relacionadas con la salud y el bienestar integral del estudiante.

Criterios de Elegibilidad y Postulantes

Para ser elegible, el aspirante debe ser estudiante de grado once del calendario A o bachiller egresado de colegios ubicados en Bogotá. También pueden participar quienes hayan validado su bachillerato mediante la prueba del ICFES presentada en la capital. Es obligatorio haber presentado las pruebas Saber 11 o ICFES en Bogotá, aunque este requisito específico no aplica para los programas técnicos laborales del SENA.

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En cuanto a la edad, los postulantes deben tener un máximo de 28 años al cierre de las inscripciones. Una excepción notable existe para los programas técnicos laborales del SENA, donde los jóvenes pueden postularse desde los 14 años de edad. El requisito fundamental es estar admitido o tener en trámite el proceso regular de admisión en alguna de las instituciones participantes antes de realizar la inscripción a Jóvenes a la E-6.

Instituciones Participantes y Beneficios

La convocatoria contempla cupos específicos para estudiantes de varias de las principales instituciones de educación superior de la capital. Entre las universidades participantes se encuentran la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el SENA Regional Distrito Capital también forman parte de esta iniciativa de apoyo.

Los beneficiarios podrán acceder a estos recursos siempre que proyecten comenzar su formación en el primer semestre de 2027. Para el caso del SENA, la formación debe iniciarse durante el primer trimestre del próximo año. La entidad ha dejado claro que el acceso a los beneficios está sujeto a cumplir todas las condiciones establecidas al cierre de la convocatoria.

Cronograma y Proceso de Inscripción

El proceso de postulación se realiza exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma de la Agencia Atenea. Los interesados deben ingresar al portal de convocatorias, seleccionar la línea Jóvenes a la E 6 - Instituciones Públicas y registrarse en la plataforma SICORE o iniciar sesión si ya cuentan con una cuenta. Es necesario completar y validar la información personal, cargar los documentos solicitados y seleccionar la institución y el programa académico.

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Finalmente, el aspirante debe finalizar la inscripción y verificar que llegue el correo electrónico de confirmación. Se recomienda revisar detenidamente los documentos y lineamientos de la convocatoria antes de completar el formulario para asegurar el cumplimiento de todas las condiciones de participación. Los resultados de la selección se publicarán el 29 de diciembre de 2026.

Los jóvenes beneficiarios deberán formalizar el apoyo económico hasta el 15 de enero de 2027. El inicio de clases está previsto para enero de 2027. Los interesados pueden consultar los requisitos completos, los documentos necesarios y todas las condiciones de participación en el portal oficial de la Agencia Atenea para asegurar su acceso a esta oportunidad educativa.