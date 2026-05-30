La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá ha lanzado una convocatoria para los subsidios de vivienda del programa 'Mi Casa en Bogotá'. El objetivo es ofrecer más de 5.000 cupos para los programas bandera de 'Oferta Preferente' y 'Reactiva tu Compra'. Estos programas buscan reunir en un solo lugar a constructoras, entidades bancarias y cajas de compensación para facilitar la adquisición de vivienda propia a los bogotanos.

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá ha lanzado una convocatoria para los subsidios de vivienda del programa 'Mi Casa en Bogotá'. El objetivo es ofrecer más de 5.000 cupos para los programas bandera de ' Oferta Preferente ' y 'Reactiva tu Compra'.

Estos programas buscan reunir en un solo lugar a constructoras, entidades bancarias y cajas de compensación para facilitar la adquisición de vivienda propia a los bogotanos. Quienes desean postularse deben realizar su registro obligatorio a más tardar el 1 de junio, según indicó la Secretaría. La convocatoria es exclusiva para los habitantes de Bogotá y busca cumplir con la estrategia integral de vivienda del Distrito.

Los aspirantes deben cumplir con ciertas condiciones, como no tener vivienda propia en ninguna zona del territorio nacional. Además, se busca evitar fraudes o estafas mediante la realización de los trámites sin intermediarios. La Alcaldía de Bogotá también ha anunciado un nuevo subsidio para personas que viven en arriendo en la ciudad, con ayudas de más de 1 millón de pesos mensuales.

La convocatoria para los subsidios de vivienda es una oportunidad única para los bogotanos de hacer realidad el sueño de tener vivienda propia. La Secretaría Distrital del Hábitat ha recordado a los habitantes de Bogotá que esta feria está diseñada exclusivamente para ellos y que no deben dejar pasar esta oportunidad. En un solo espacio, bajo la batuta del Distrito, se reunirán constructoras, entidades bancarias y cajas de compensación para facilitar la adquisición de vivienda propia.

La convocatoria para los subsidios de vivienda es parte de la estrategia integral de vivienda del Distrito y busca cumplir con las necesidades de los habitantes de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá ha anunciado un nuevo subsidio para personas que viven en arriendo en la ciudad, con ayudas de más de 1 millón de pesos mensuales. La convocatoria para los subsidios de vivienda es una oportunidad única para los bogotanos de hacer realidad el sueño de tener vivienda propia.

La Secretaría Distrital del Hábitat ha recordado a los habitantes de Bogotá que esta feria está diseñada exclusivamente para ellos y que no deben dejar pasar esta oportunidad. En un solo espacio, bajo la batuta del Distrito, se reunirán constructoras, entidades bancarias y cajas de compensación para facilitar la adquisición de vivienda propia.

La convocatoria para los subsidios de vivienda es parte de la estrategia integral de vivienda del Distrito y busca cumplir con las necesidades de los habitantes de Bogotá





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