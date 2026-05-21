Convocatoria preliminar de la Selección Colombia: ¿qué rol tendrán los jugadores del fútbol colombiano?

La convocatoria preliminar de la Selección Colombia para el Mundial 2026 refleja una tendencia estructural del equipo nacional, donde se prioriza a futbolistas que compiten en ligas internacionales y se utilizan los cupos locales como alternativas o proyección.

La convocatoria preliminar de la Selección Colombia para el Mundial 2026 refleja una tendencia estructural del equipo nacional, donde se prioriza a futbolistas que compiten en ligas internacionales y se utilizan los cupos locales como alternativas o proyección.

De los cinco jugadores del fútbol profesional colombiano incluidos en la prelista, solo uno es titular fijo en el equipo base, mientras que los otros cuatro tienen roles enfocados en aportar experiencia, servir como recambio o ser evaluados como opciones a futuro dentro del grupo





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