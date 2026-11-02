Convocatoria Selección Colombia James Rodríguez y renovaciones

James Rodríguez podría despidirse de la Selección Colombia ante Chile. Néstor Lorenzo evalúa renovaciones en arqueros, defensas y volantes clave para el futuro.

La Selección Colombia se prepara para disputar un partido amistoso contra Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, un encuentro que podría marcarse en la historia futbolista reciente del país. Existen especulaciones fundadas que sugieren que este compromiso serviría como una despedida oficial para James Rodríguez, quien ha liderado al combinado tricolor durante los últimos diez años. Aunque el jugador originario de Cúcuta se despidió del equipo patrio a mediados de septiembre, su continuidad competitiva en el Atlético Nacional ha mantenido viva la posibilidad de que sea convocado nuevamente. La idea central detrás de esta hipótesis es la de rendirle un merecido homenaje en lo que se conoce cariñosamente como la Sucursal del Cielo, cerrando así un ciclo dorado con una ovación de la afición.

Renovación y continuidad del cuerpo técnico

El posible regreso del célebre dorsal diez no es el único tema que genera expectativa entre el cuerpo técnico y la prensa especializada. Desde que Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica de la Selección Colombia el 2 de junio de 2022, el estratega argentino ha demostrado una voluntad clara de renovación constante. Bajo su mandato, ha convocado a 93 futbolistas distintos para portar la camiseta nacional, una cifra que refleja su apertura para probar nuevas alternativas y no quedarse estancado en las figuras habituales. Algunos de estos jugadores ya se encuentran cerca del retiro profesional o atraviesan un momento futbolístico que no resulta óptimo para ser considerados para las selecciones mayores, lo que obliga a la directiva a buscar sangre nueva.

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No obstante, Lorenzo ha identificado otros perfiles que han mejorado notablemente en sus clubes de origen en los últimos tiempos, aunque no han sido convocados de manera habitual por el técnico hasta el momento. El director técnico ya conoce a estos jugadores, pues compartió espacio con ellos en alguna etapa de su carrera, y hoy los ve como alternativas de recambio válidas o, al menos, como opciones interesantes para ser observadas durante estos partidos amistosos de preparación. El propio Lorenzo admitió públicamente que la Selección experimentará cambios significativos y comenzará un nuevo ciclo con una camada de futbolistas jóvenes y con hambre de demostrar su valía, aunque mantendrá una base fundamental de jugadores que ya disputaron el Mundial de 2026 o la Copa América de 2024 bajo su dirección.

También es importante destacar que quienes se han destacado recientemente sin ser convocados habitualmente son, en su mayoría, menores de 30 años, lo que apunta a una estrategia de renovación generacional a largo plazo. Néstor Lorenzo declaró en una rueda de prensa posterior al amistoso contra Perú que la Selección es de todos, de los que están, de los que estuvieron y de los que van a estar, un mensaje que busca incluir a todo el gremio futbolístico nacional en el proyecto. Por otro lado, es un hecho confirmado que tres de los jugadores habitualmente convocados no estarán disponibles para el duelo ante Chile debido a lesiones que los mantienen alejados de las canchas por tiempo indeterminado. La gran figura Luis Díaz, el volante todoterreno Richard Ríos y un delantero de élite como Juan Camilo Cucho Hernández no jugarán ante los australes, dejando vacantes importantes en la plantilla.

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Oportunidades en arqueros y defensa terrestre

Dentro del sector defensivo y entre los guardametas, hay varios nombres que están brillando y podrían sumar sus primeros llamados en este contexto. Si bien a sus 35 años parece difícil que Andrés Mosquera Marmolejo sea tenido en cuenta para el futuro lejano, su presente fenomenal con el Santa Fe lo ilusiona fuertemente con una convocatoria inmediata para enfrentar a Chile. Otro guardameta a tener muy en cuenta es Alejandro Rodríguez, del Deportivo Cali, quien no es titular en su equipo única y exclusivamente porque tiene por delante al arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, una competencia de alto nivel que demuestra su capacidad.

En el plano físico y mental, una de las noticias más positivas llegadas desde Inglaterra en las últimas semanas es el regreso a las canchas de Yerson Mosquera. El canterano del Atlético Nacional es una pieza importante y muy valorada en el Wolverhampton, y el futbolista de 25 años se destaca por su fortaleza en el juego aéreo. Recordemos que marcó de cabeza su único gol con la Selección Colombia ante Argentina el 10 de septiembre de 2024, un momento crucial que lo posiciona como una opción sólida para la zaga central. Johan Romaña, quien ha estado presente en diversas preconvocatorias, es otro de los candidatos claros para renovar la defensa del equipo, ya que el futbolista del Club León mantiene un nivel superlativo desde hace un año.

La experiencia también juega un papel vital, y Carlos Cuesta, del Vasco da Gama, junto con Juan David Cabal, de la Juventus italiana, son dos zagueros veteranos que podrían ser tenidos en cuenta ahora que retoman su actividad física plena tras superar sus problemas físicos previos. En la banda derecha, hay dos nombres que tienen continuidad en dos de los clubes más importantes de Sudamérica, lo que garantiza ritmo de juego de alto nivel. Santiago Arias está reencontrando una versión diferente a la de su perfil ofensivo tradicional, pero mantiene un buen nivel competitivo en el Independiente de Avellaneda. Por su parte, Andrés Felipe Román está teniendo mucho protagonismo en el Atlético Nacional bajo la dirección técnica de Lucas González, sumando tres goles y una asistencia en solo 16 partidos disputados.

Mediocampo y el renacer de los delanteros

En el mediocampo, la renovación y la experiencia se mezclan con perfiles que buscan volver a la órbita nacional. Wilmar Barrios es uno de los capitanes del Zenit de San Petersburgo, considerado uno de los clubes más importantes de Rusia, con 12 partidos disputados en la temporada actual y más de media década de trayectoria en el fútbol ruso. Barrios no juega con la Selección Colombia desde 2023, pero su liderazgo en el club ruso podría ser un factor a reconsiderar. Por otro lado, Sebastián Gómez es uno de los líderes del Coritiba brasileño y aporta dinamismo y buena pegada desde la primera línea de volantes, siendo una opción táctica interesante para el sistema de Lorenzo.

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Uno de los giros de trama más impactantes del inicio de la temporada europea tiene como protagonista absoluto a Nelson Deossa. El caldense, de apenas 26 años, pasó de tener un pie y medio fuera del Real Betis a convertirse en un titular habitual e indiscutible. Como volante, mediapunta o incluso delantero, Deossa ha rendido a un nivel excelente, y ante la ausencia temporal de Richard Ríos, parece una alternativa muy lógica para regresar al equipo nacional y cubrir la baja de ese volante dinámico. A sus 24 años, Johan Rojas está volviendo a encontrar su mejor versión en el Vasco da Gama, y lo cierto es que su calidad técnica sigue intacta, lo que lo hace un riesgo calculado pero con alto potencial de recompensa.

Finalmente, en la delantera, la resurrección futbolística de Miguel Ángel Borja en un club tan exigente como el América de México lo ubica nuevamente entre las posibles opciones para una convocatoria. Su capacidad goleadora y su experiencia en torneos de alta presión lo convierten en un rival difícil de ignorar para el cuerpo técnico. La combinación de estas piezas, sumada a la posible despedida de James Rodríguez, convierte este amistoso contra Chile en un partido cargado de simbolismo, nostalgia y esperanza para el futuro del fútbol colombiano.