Coosalud EPS: Denuncian obstrucción a la restitución de Jaime González por orden judicial

El representante legal de Coosalud EPS, Julián Quintana, denuncia maniobras para impedir la entrega de la EPS a Jaime González, ordenada por un tribunal. Acusa a la interventoría de dilatar el cumplimiento del fallo y advierte sobre afectaciones a los usuarios.

La situación de la Empresa Promotora de Salud Coosalud EPS se encuentra en un punto crítico, envuelta en una creciente controversia y acusaciones de obstrucción a la justicia.

Julián Quintana, representante legal de la EPS, ha denunciado públicamente lo que describe como maniobras deliberadas para impedir la restitución de la administración a Jaime González, tal como lo ordenó un tribunal competente. Quintana, en declaraciones a Blu Radio, detalló que su equipo acudió a las instalaciones de la EPS con la intención de cumplir con el fallo judicial que exige la devolución de la entidad a González, pero se encontraron con una negativa rotunda por parte del interventor designado.

La claridad de la orden judicial, según Quintana, es innegable: la EPS debe ser entregada a Jaime González sin dilación. Esta instrucción, a su juicio, no admite interpretaciones alternativas y su incumplimiento constituye una flagrante violación de la autoridad judicial. Inicialmente, se les había comunicado que la entrega se llevaría a cabo de manera inmediata, sin embargo, esta promesa fue abruptamente aplazada sin una justificación válida, siendo reprogramada para el próximo lunes.

Quintana denuncia que esta dilación es una táctica deliberada para evadir el cumplimiento del fallo, a pesar de las reiteradas solicitudes del tribunal para que la orden se ejecute de forma inmediata. La situación, a su entender, es aún más preocupante debido a la presencia de otros organismos de control durante el intento de entrega, quienes, a pesar de estar al tanto de la situación, no han intervenido para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

Esta inacción, según Quintana, deja a la EPS en un estado de incertidumbre administrativa, sumiendo a sus usuarios en un limbo legal y poniendo en riesgo la continuidad y calidad de los servicios de salud que ofrece. La falta de una administración clara y definida podría derivar en graves consecuencias para los afiliados, incluyendo la escasez de medicamentos, la cancelación de citas médicas y la interrupción de tratamientos esenciales.

El fallo judicial, además de ordenar la restitución de González como representante legal, también exige la actualización de los registros en la Cámara de Comercio para formalizar su reinscripción, lo que, en opinión de Quintana, refuerza la obligatoriedad del cumplimiento inmediato de la orden judicial. La gravedad de la situación radica en que, según el abogado, detrás de la dilación se esconde un interés oculto por remover a González de su cargo.

Sospecha que se están buscando pretextos y fabricando pruebas para justificar su destitución, evitando así el cumplimiento del fallo judicial. Quintana ha expresado su convicción de que se están inventando razones para impedir que González asuma nuevamente la administración de la EPS, lo que consideraría una manipulación flagrante de la justicia. Ante esta situación, Quintana ha anunciado que interpondrá nuevas acciones judiciales para denunciar lo que considera un presunto fraude procesal y el incumplimiento de la decisión judicial.

Afirma que no permitirá que se burlen de la justicia sin que haya consecuencias. Planea presentar denuncias formales contra los funcionarios responsables de la obstrucción, exigiendo que se investigue a fondo su actuación y se les sancione de acuerdo con la ley.

Además, cuestiona la participación de funcionarios que, según él, no tienen competencia directa en el proceso, argumentando que su presencia solo busca complicar aún más la situación y dilatar el cumplimiento de la orden judicial. Quintana insiste en que cualquier acción posterior a la orden del tribunal que no respete la restitución de González sería ilegal y, por lo tanto, susceptible de ser impugnada.

Para presionar por el cumplimiento de la orden judicial, Quintana ha anunciado que él y su equipo permanecerán en las instalaciones de la EPS hasta que se materialice la entrega. Se compromete a no abandonar el lugar hasta que se haga efectiva la restitución de González como representante legal, incluso si esto implica permanecer allí durante varios días.

Su determinación refleja la gravedad de la situación y su compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos de los usuarios de la EPS. La permanencia en las instalaciones de la EPS busca visibilizar la obstrucción a la justicia y ejercer presión sobre las autoridades competentes para que cumplan con sus obligaciones legales.

La situación de Coosalud EPS se ha convertido en un caso emblemático de la lucha por la defensa de la autonomía judicial y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. El desenlace de esta controversia podría tener importantes implicaciones para el futuro de la EPS y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coosalud EPS Jaime González Julián Quintana Obstrucción Justicia Restitución

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Supersalud acatará fallo que suspende intervención a Coosalud EPS y pide aclaraciónDOLAR

Read more »

Petro defiende acciones de la Supersolidaria en intervención de EPS CoosaludEl mandatario respondió a la denuncia interpuesta contra la superintendente por devolver el control de la entidad a la cooperativa.

Read more »

“Coosalud pasó deudas de la EPS a la cooperativa y pidió un préstamo millonario poniendo como garantía a la EPS”: Superintendente solidariaLa superintendente de la Economía Solidaria, María Navarro Muñoz, indicó que los hallazgos ya fueron entregados a la Fiscalía.

Read more »

Tribunal ordena devolver administración de Coosalud a su representante legal Jaime GonzálezLa decisión responde a una solicitud de la Superintendencia de Salud para precisar a quién debía entregarse la entidad tras la suspensión provisional de la intervención

Read more »

Tribunal ordena que Coosalud vuelva a ser administrada por su antiguo representanteLa intervención de la EPS fue suspendida provisionalmente también.

Read more »

Tribunal insiste al Gobierno en entregar inmediatamente la EPS Coosalud a sus representantes' Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente cubre temas de paz, derechos humanos y medio ambiente.

Read more »