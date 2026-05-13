Una nueva revelación del caso Coosalud EPS reseña un presunto desvío y ocultamiento de recursos entre 2019 y 2025, en donde la superintendente de la Economía Solidaria, Mária Jose Navarro, rechazó las declaraciones del representante legal de la entidad coalmillenera.

La superintendente de la Economía Solidaria , María José Navarro Muñoz, rechazó las declaraciones entregadas recientemente por el representante legal de Coosalud EPS, Jaime Gó , y aseguró que son "fáslo" que los $221 mil millones correspondientes a un crédito adquirido hayan sido utilizados para capitalizar la entidad. segn explicó la superintendente, de esos recursos slo cerca de $40 mil millones ingresaron realmente a las cuentas de Coosalud EPS.

"El resto terminó en operaciones con terceros, incluyendo la compra de clínicas privadas, como ya fue denunciá ante la Fiscalización", agregó Navarro. Navarro aseguró que uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con la forma en que posteriormente se realizó el cobro de la deuda. segn sus declaraciones, cuando el banco aceleró el cobro del crédito slo fueron debitados en su totalidad los $221 mil millones desde las cuentas de la EPS.

"Es decir, recursos púbicos de la salud presuntamente terminaron respaldando un crédito cuyo recursos fueron a parar a manos privadas", segnóla funcionaria. La superintendente también afirmó que las investigaciones adelantadas por las autoridades evidencian presuntas maniobras para ocultar la situación financiera real de la EPS. Entre ellas menciono posibles maquillajes de estados financieros y simulaciones de compra y venta de cartera como se han informado por este medio.

"Por eso lá intervención no fue arbitrar. Ocurrió cuando lo reportado oficialmente no coincidía con la realidad financiera de la EPS", sosté la superintendente Navarro. Estas declaraciones se conocen en medio de las investigaciones que adelantan distintas autoridades sobre el manejo de recursos dentro de Coosalud. El caso incluye análisis financieros y hallazgos que ya fueron trasladados a la Fiscalización General de la Nacioña, entidad a la que la Supersolidaria le pidió celeridad en las investigaciones.

La superintendente reiteró que la entidad continuará actuando para proteger los recursos vinculados al sistema de salud y el patrimonio de las cooperativas.

"Los recursos de la salud son sagrados", afirmó Navarro, al insistir en que la Superintendencia seguirá actuando "con firmeza" frente a estos hechos





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