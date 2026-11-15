Cootraespeciales celebra 35 años con 120 socios y 600 empleos en Medellín

La cooperativa Cootraespeciales cumple 35 años en Medellín, ofreciendo transporte escolar y empresarial. Con 120 socios y 600 empleos, asegura su legado de crecimiento colectivo.

La empresa Cootraespeciales ha alcanzado una jornada histórica al conmemorar 35 años de trayectoria en el sector del transporte especial izado en Colombia. Esta cifra representa mucho más que el paso del tiempo, ya que refleja décadas de crecimiento sostenido, trabajo colectivo y la generación de oportunidades laborales para cientos de familias en la región. La organización, con sede principal en Medellín, Antioquia, ha logrado consolidarse como un actor clave en la movilidad, manteniendo una estructura que prioriza el bienestar de su comunidad interna.

En la actualidad, la entidad cuenta con 120 asociados que lideran y participan en su modelo cooperativo, una estructura que ha sido fundamental para impulsar el desarrollo de empresarios locales. Esta base de socios respalda una operación sólida que genera más de 600 empleos directos, incluyendo personal administrativo, conductores certificados y monitoras especializadas. La cooperativa ha diversificado sus servicios para atender empresas, grandes proyectos de infraestructura e instituciones educativas, además de ofrecer planes turísticos para recorrer Medellín, Antioquia y otros destinos del país.

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El impacto del modelo cooperativo en Medellín

El modelo cooperativo de Cootraespeciales se presenta como uno de los pilares centrales de su recorrido exitoso durante los últimos tres y medio décadas. Esta estructura empresarial permite que los socios encuentren en la organización un espacio adecuado para crecer económicamente y trabajar de manera conjunta, fomentando un entorno de solidaridad. Natalia Andrea Lopera, quien lleva nueve años al frente de la organización como gerente general, destacó el valor agregado de esta figura jurídica. Lopera afirmó que la condición de cooperativa hace que este logro tenga un mayor valor, describiendo a la entidad como una empresa que potenció a los empresarios desde sus inicios hasta la actualidad.

La directiva de la cooperativa ha resaltado constantemente que el bienestar de los asociados ha sido una prioridad absoluta durante estos más de 35 años de historia. Lopera señaló que Cootraespeciales siempre ha buscado el bien de sus asociados, definiendo al grupo como una familia unida y solidaria con la comunidad. Este enfoque ha permitido que la organización no solo sea un proveedor de servicios de transporte, sino un agente de desarrollo social que sostiene a sus miembros y a sus familias a lo largo del tiempo.

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Logística, seguridad y compromiso de la dirigencia

La estabilidad operativa de Cootraespeciales se ha escrito con el fuerte compromiso de figuras clave como Giovanny Osorio, asociado de la cooperativa desde hace 27 años y presidente de su Consejo de Administración durante las dos últimas décadas. Desde su cargo, Osorio, junto con el apoyo del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, ha impulsado políticas logísticas robustas que garantizan el cumplimiento y la seguridad en cada servicio prestado. Su gestión ha sido crucial para acompañar a los asociados y sus familias en su crecimiento personal y profesional.

Una de las áreas críticas donde ha intervenido la dirigencia es la reposición de vehículos. Gracias a estas estrategias coordinadas, la cooperativa ha logrado renovar su flota completa, ofreciendo un servicio más moderno, seguro y eficiente para sus usuarios. En cada ruta escolar viaja obligatoriamente una monitora, algunas de las cuales llevan más de 12 años en la cooperativa. Estas monitoras han visto crecer a varias generaciones de estudiantes y han encontrado en Cootraespeciales la forma de sostener a sus familias sin dejar de acompañar a los menores durante su trayecto.

Presencia nacional y futuro en Florida Nueva

La capacidad de Cootraespeciales para fortalecer sus servicios de transporte empresarial, escolar y turístico en todo el país ha resultado en contratos de gran envergadura. La cooperativa posee certificaciones en calidad, medio ambiente y seguridad vial, demostrando su compromiso con la prestación de servicios de excelencia. Su experiencia ha permitido participar en proyectos de gran alcance, como las obras de Hidroituango, así como en el sector universitario y el sector minero, ampliando su presencia en diferentes industrias que requieren soluciones especializadas de movilidad.

Actualmente, la cooperativa transporta diariamente a más de 11.000 estudiantes procedentes de 50 instituciones educativas oficiales, mediante un contrato específico con el Distrito de Medellín. Natalia Andrea Lopera explicó que el objetivo es ofrecer a los usuarios un transporte seguro bajo el lema institucional: Firmes en la ruta. Esta dedicación a la seguridad y la puntualidad ha consolidado su reputación en el mercado. Para 2027, Cootraespeciales proyecta remodelar su sede propia en el sector de Florida Nueva, en Medellín, un espacio renovado que acompañará su crecimiento futuro.

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Este martes 17 de noviembre, la conmemoración de los 35 años se celebrará con una eucaristía en agradecimiento a la Virgen del Carmen y un encuentro con los integrantes de la cooperativa. Durante el mes de noviembre, la organización ha desarrollado diversas actividades para reconocer a sus asociados y agradecerles por formar parte de esta historia. La empresa celebra este aniversario con la intención de seguir fortaleciendo su operación y construyendo nuevas oportunidades para su equipo y la comunidad.