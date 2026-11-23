La COP31 en Antalya finaliza sin pacto general. El secretario general de la ONU, António Guterres, denuncia que los combustibles fósiles obstaculizan la acción climática frente a la inacción política.

La trigésima primera Conferencia de las Partes ( COP31) finalizó este 22 de noviembre en Antalya, Turquía, sin haber logrado establecer un acuerdo político general entre los países participantes. Este resultado representa un hito negativo en la diplomacia climática internacional, ya que la cumbre, conocida por ser la más larga en su historia, terminó con profundos desacuerdos que han dejado sin resolver las questões críticas sobre la transición energética y la financiación.

Reacción de Guterres ante el fracaso diplomático

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió un comunicado oficial calificando el cierre de esta cumbre como un revés profundamente decepcionante. Guterres argumentó que los intereses lucrativos asociados a los combustibles fósiles están obstruyendo activamente la acción climática necesaria. Para ilustrar esta contradicción, afirmó que no se puede apagar el fuego mientras se le echa combustible, una metáfora dirigida a las políticas que mantienen vigente el uso de energías contaminantes.

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Guterres subrayó que, a pesar de la falta de consenso en la sala de negociaciones, la ciencia es inequívoca al señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero permanecen peligrosamente altas. El jefe de la ONU advirtió que las temperaturas globales continúan batiendo récords y que la humanidad se está acercando peligrosamente a superar el límite de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París en 2015. Su mensaje principal fue claro: el mundo debe intensificar drásticamente los esfuerzos para enfrentar la crisis climática de inmediato.

División por financiamiento y eliminación de fósiles

Las delegaciones estuvieron profundamente divididas en dos ejes centrales durante las negociaciones. El primer punto de conflicto fue la inclusión o exclusión de un llamado explícito a la transición para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, los principales responsables del calentamiento global. Esta referencia, que fue acordada en la COP28 en Dubái, no apareció en el borrador final presentado a los estados miembros, generando una ruptura significativa.

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Además, no se logró consensuar una cifra concreta en dólares para aumentar la financiación destinada a la adaptación al cambio climático. Amiera Sawas, jefa de Investigación y políticas de la Iniciativa del Tratado sobre los Combustibles Fósiles, señaló que estas negociaciones quedaron bloqueadas por ciertos países. Destacó que mientras las naciones del Norte Global rechazaron el resultado por no mencionar las energías renovables, ellas mismas no han presentado planes serios de eliminación gradual ni muestran intención de apoyar a otras naciones en sus transiciones.

Por otro lado, la Liga de Estados Árabes, liderada por Arabia Saudita, se había opuesto firmemente a cualquier pacto que incluyera una mención al abandono progresivo de los combustibles fósiles. Esta postura contribuyó a la falta de acuerdo final, reflejando las tensiones geopolíticas que persisten en la lucha contra el calentamiento global. La crítica de Sawas fue contundente al exigir compromisos reales, justos y financiados que salvaguarden el Acuerdo de París.

Posiciones oficiales y próximos pasos en la agenda climática

Murat Kurum, presidente de la COP31, declaró que no se trabajarán en nuevos textos conjuntos en un entorno carente de consenso. Kurum afirmó que el enfoque ahora se desplazará hacia la implementación de las decisiones ya tomadas durante la cumbre. Esta postura indica un cambio estratégico en la estrategia diplomática, priorizando la ejecución sobre la negociación de nuevos marcos políticos amplios en el corto plazo.

No obstante, Chris Bowen, presidente de las negociaciones, reconoció algunos avances específicos, destacando especialmente la firma de un compromiso de electrificación por parte de 90 países. A pesar de calificar estos entendimientos como un buen trabajo, Bowen señaló que no son suficientes frente a la magnitud de la crisis. También expresó su decepción por la falta de un acuerdo global más ambicioso.

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Simon Stiell, secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, reconoció la frustración generalizada entre los delegados durante la clausura. Stiell afirmó que el mundo no puede permitirse una repetición de este momento de estancamiento. Instó a los países a aprender las lecciones derivadas de la reunión en Antalya, enfatizando la urgencia de traducir las advertencias científicas en acciones concretas y financiables para evitar catástrofes climáticas mayores.