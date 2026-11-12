COP31: Declaración de zonas libres de combustibles fósiles en Antalya

Más de 40 organizaciones, lideradas por WWF Internacional, presentan en la COP31 una declaración para prohibir nuevas exploraciones de petróleo, gas y carbón y priorizar su cierre.

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y grupos indígenas han firmado una declaración conjunta durante la cumbre mundial del clima en Antalya, Turquía, para instar a los gobiernos a establecer zonas libres de combustibles fósiles. Esta iniciativa, impulsada por WWF Internacional y respaldada por diversas entidades globales, busca prohibir nuevas exploraciones de petróleo, gas y carbón para acelerar la transición energética.

Firme compromiso en Antalya con la prohibición

El documento presentado el jueves 12 de noviembre exige que los países incorporen estas áreas blindadas en sus hojas de ruta nacionales para enfrentar el cambio climático. La medida propone un veto total a la expansión de proyectos extractivos y prioriza el cierre responsable de las operaciones existentes, fundamentándose en criterios de valor ecológico, climático y cultural de los territorios involucrados.

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Instrumentos legales para proteger los ecosistemas

Las organizaciones señalan que la implementación de estas zonas se basa en herramientas ya disponibles para los gobiernos, como las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial. Asimismo, destaca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras como un pilar fundamental para garantizar la efectividad de estas protecciones ambientales de manera permanente.

Perspectivas de líderes ambientalistas colombianos

Irene Vélez Torres, exministra de Ambiente, participó en la rueda de prensa junto a Adam Bandt, director ejecutivo de la Australian Conservation Foundation, y Florencia Ortúzar Greene, directora del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Vélez Torres afirmó que la cooperación internacional es clave para evitar que los países tengan que elegir entre sus bosques y su futuro económico.

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Repercusiones en políticas ambientales locales

La exministra colombiana criticó la revocación de la resolución que declaraba el bioma amazónico del país como una reserva de recursos naturales renovables, decisión tomada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según su análisis, esta acción evidencia la necesidad de que las protecciones contra actividades petroleras y de gas sean permanentes y no sujetas a cambios administrativos temporales.

Integración en estrategias globales de climatización

La declaratoria busca que las zonas libres de combustibles fósiles sean respaldadas en procesos internacionales, incluidas las hojas de ruta de la presidencia brasileña de la COP30 y el proceso Santa Marta-Tuvalu. Florencia Ortúzar Greene subrayó que la COP31 debe enviar una señal clara de continuidad, reconociendo estas áreas como un primer paso concreto y de bajo costo hacia el abandono total de los hidrocarburos.