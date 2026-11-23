La cumbre climática más larga de la historia llega a un punto muerto. La UE y Panamá bloquean el cierre al no mencionarse el abandono de los combustibles fósiles en el texto final de Antalya.

La Conferencia de las Partes número treinta y uno ( COP31) culminó este domingo en Antalya, Turquía, sin alcanzar un consenso formal debido a la negativa de la Unión Europea y naciones como Panamá para apoyar un texto que omitía el compromiso de abandonar los combustibles fósiles. Esta falta de acuerdo marcó el fin de lo que se ha convertido en la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más larga registrada en la historia.

Historico alargamiento de las negociaciones climáticas

La reunión, inaugurada el 9 de noviembre, experimentó una prórroga de 49 horas tras el horario previsto de cierre el viernes, convirtiéndose en un hito sin precedentes por su duración y complejidad diplomática. El ministro de Clima y Energía de Australia, Chris Bowen, quien co-dirigió las negociaciones junto a la presidencia turca, expres su profunda decepción al confirmar que no se logró aprobar la decisión de cierre. Su declaración enfatizó la frustración generalizada entre los delegados que esperaban un avance concreto ante la urgencia ambiental.

Also read La COP31 concluye sin un acuerdo global para combatir el cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó el resultado, señalando que los intereses económicos de quienes se benefician de la destrucción ambiental no deben dictar las condiciones para salvar el planeta. Guterres subrayó que los combustibles fósiles siguen siendo el motor principal de la crisis climática actual. La ausencia de Estados Unidos, que ha retirado su participación desde que Donald Trump asumió el gobierno, exacerbó las divisiones y recordó el estancamiento diplomático de la cumbre de Copenhague en 2009.

El conflicto central sobre la energia y Arabia Saudita

El núcleo del desacuerdo residió en la inclusión explícita de la salida de los hidrocarburos en la declaración política final. Países productores como Arabia Saudita, junto con India, China, Japón y Venezuela, respaldaron un tercer borrador publicado el domingo de madrugada que no mencionaba directamente los combustibles fósiles. Este documento, considerado insuficiente por los aliados climáticos, mantenía referencias someras a acuerdos previos como la COP de Dubái de 2023.

Advertisement

Por el contrario, la Unión Europea, liderada rotativamente por Irlanda, Reino Unido, Panamá y Vanuatu, se opuso firmemente a cualquier texto que no reconociera a los combustibles fósiles como el principal impulsor del cambio climático. El ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, declaró públicamente que no apoyarían una decisión que ignoraba esta realidad científica. La delegada de Panamá reiteró que su país no podía acompañar el acuerdo, argumentando que el planeta no puede seguir esperando mientras se permiten prácticas contaminantes.

La presidencia bicéfala, ejercida conjuntamente por Turquía y Australia, intentó mediar en esta pugna diplomática sin éxito. Los ambientalistas criticaron duramente la propuesta final, señalando que su enfoque en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, aún poco desarrolladas y costosas, desvía la atención de la necesaria reducción en la producción de petróleo y gas. Sara Shaw, del grupo activista 350.org, calificó el texto como una licencia para seguir contaminando en lugar de un plan climático efectivo.

Impacto y reformas futuras en la politica climatica

El fracaso en Antalya tendrá repercusiones inmediatas en la percepción global de la eficacia de los mecanismos de la ONU para abordar la emergencia climática. Dado que las decisiones en estas cumbres requieren consenso entre casi 200 países participantes, la capacidad de una sola delegación para bloquear acuerdos ha sido puesta bajo escrutinio. Este escenario probablemente atizará los llamamientos existentes para reformar el funcionamiento de las conferencias climáticas y evitar bloqueos futuros por intereses nacionales específicos.

Las expectativas para la cumbre ya eran bajas debido al contexto de desastres recientes, como el desprendimiento de un glaciar en Nepal y las intensas olas de calor que afectaron a Europa durante el verano. A pesar de que Australia presentó inicialmente un borrador que promovía la aceleración del abandono de los combustibles fósiles, este punto clave fue diluido en la negociación final. La falta de un cierre formal deja sin respuesta concreta la demanda de los países más vulnerables y refuerza la necesidad de una acción coordinada y urgente ante la crisis ambiental global.