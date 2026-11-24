La COP31 en Antalya concluye sin el Pacto de Antalya. Presidentes turco y australiano enfrentan críticas tras el fracaso de buscar consenso sobre combustibles fósiles y adaptación.

La vigésima primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP31, concluyó en Antalya sin haber alcanzado el acuerdo político central que los organizadores prometieron, dejando un vacío significativo en la hoja de ruta global para 2027. El ministro turco Murat Kurum, quien fungía como presidente de la conferencia junto a Chris Bowen de Australia, levantó la sesión plenaria el viernes 20 de noviembre con declaraciones de cercanía al objetivo, pero la realidad terminó siendo opuesta a dos días de distancia.

A las 19:33 horas del domingo 22 de noviembre, tras casi 50 horas de retraso sobre el horario previsto de cierre, Kurum formalizó el término de la negociación más larga en la historia de estas cumbres sin haber logrado adoptar el texto fundamental denominado Pacto de Antalya. Este acuerdo, diseñado para sintetizar la dirección futura de la acción climática internacional, no pudo superar el obstáculo del consenso requerido por las casi 200 naciones presentes en la sala de negociaciones.

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Decisión de portada como distracción estratégica

El elemento central que generó la mayor controversia fue la llamada decisión de portada, una herramienta de negociación introducida por las presidencias conjunta de Turquía y Australia desde octubre para intentar destrabar puntos estancados que no habían avanzado en las salas técnicas habituales. Esta estrategia, que consistía en abrir un proceso de consultas amplio con todos los grupos para incluir múltiples intereses, terminó concentrando 98 párrafos de contenido que mezclaban temas diversos y altamente conflictivos.

Expertos y delegados señalan que esta decisión actuó como una distracción deliberada que drenó tiempo y capacidad de negociación de los temas que ya estaban listos para su aprobación en los órganos subsidiarios reunidos anteriormente en Bonn. Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia de Climate Action Network (CAN) Latinoamérica, indicó que la estrategia desvió la atención de los acuerdos previos, permitiendo que se reintrodujeran posiciones que ya habían sido discutidas y rechazadas en etapas anteriores del proceso.

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Opiniones críticas sobre la captura de carbono

Stela Herschmann, coordinadora de políticas internacionales del Observatorio del Clima de Brasil, argumentó que nadie solicitaba originalmente una decisión de cobertura, ya que las presidencias la anunciaron principalmente para servir a sus propios intereses políticos. Herschmann consideró que fue preferible que no se adoptara el texto propuesto, ya que abría la puerta a la captura de carbono, una medida que consideró un retroceso peligroso para la lucha contra el calentamiento global.

María Fernanda Souza, directora de Cambio Climático de Uruguay y jefa negociadora de la delegación de ese país, explicó que el proceso abierto resultó en que todas las partes presentaran sus demandas máximas, llevando la negociación de vuelta a los orígenes del Acuerdo de París. Esta saturación de mensajes, muchos de ellos loables pero generadores de resistencia, hizo prácticamente imposible alcanzar el consenso unánime necesario para aprobar cualquier cláusula vinculante sobre reducción de emisiones.

Impacto en la transición justa y fondos climáticos

A pesar del fracaso en el acuerdo político principal, la conferencia logró aprobar una decena de decisiones técnicas que abordan aspectos específicos de la transición justa, la adaptación al cambio climático y la estructura de los fondos climáticos. Sin embargo, la mayoría de estos avances técnicos dejan la implementación de medidas concretas y la asignación de recursos definitivos para el año 2027, generando una incertidumbre prolongada para los países más vulnerables.

La situación recuerda la crisis de Copenhague en 2009, donde la conferencia apenas tomó nota de un acuerdo político sin lograr adoptarlo debido a profundas divisiones entre las naciones industrializadas y en desarrollo. La presencia de América Latina en la negociación estuvo marcada por posturas divididas, lo que reflejó la complejidad de equilibrar el desarrollo económico nacional con las urgentes exigencias de reducción de emisiones impulsadas por la comunidad internacional.