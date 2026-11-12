COP31: Expectativas, Desafíos Ambientales y la Estrategia Climática de Colombia

Análisis profundo sobre las proyecciones para la COP31, el impacto de la ausencia de EE.UU. y las medidas críticas que Colombia debe tomar en su Plan de Desarrollo para cumplir metas climáticas y de biodiversidad.

Las miradas globales se dirigen ahora hacia el proceso de negociación que definirá el rumbo ambiental en la COP31, un evento clave donde se evalúan los avances post-Acuerdo de París. El análisis actual sugiere que la humanidad debe actuar antes de que los costos económicos y ecológicos sean inasumibles, rechazando tanto el pesimismo estéril como la ingenuidad optimista. Este contexto exige una revisión urgente de las políticas públicas y una coordinación internacional que priorice la reducción efectiva de emisiones en los sectores más contaminantes.

Geopolítica y la Ausencia de EE.UU. en la COP31

La dinámica de la COP31 está marcada por una profunda frustración derivada del incumplimiento de las metas esperadas desde el Acuerdo de París. Un factor determinante en este escenario es la geopolítica mundial, donde los principales acumuladores de gases de efecto invernadero, especialmente metano y CO2, muestran resistencias estratégicas. Estados Unidos, el segundo mayor emisor de CO2 a nivel global, se ha mantenido al margen de las negociaciones y conferencias, una decisión que ha sido constante tanto durante la primera administración del presidente Donald Trump como en la actual.

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A pesar de esta ausencia de uno de los grandes protagonistas históricos, existen señales positivas indudables en la transición energética mundial. La electrificación global avanza a un ritmo impresionante gracias a la dramática caída en los costos de producción de energía eléctrica mediante energías renovables. Este fenómeno no es aleatorio, sino que responde a una demanda masiva y a mejoras tecnológicas vertiginosas.

Tecnología Renovable y Caída de Costos Globales

La producción de paneles solares y las baterías han experimentado reducciones de costos muy elevadas, impulsadas por innovaciones en la fabricación y economías de escala. Esta tendencia tecnológica está acelerando la adopción de fuentes limpias en los mercados internacionales, ofreciendo una vía de acción concreta a pesar de las vacilaciones políticas de algunos gobiernos. La viabilidad económica de las renovables ya no es una prometa futura, sino una realidad actual que redefine la matriz energética.

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En este contexto, la presión sobre los países en desarrollo es doble: deben aprovechar estas tecnologías de bajo costo mientras enfrentan sus propias responsabilidades históricas, aunque estas sean menores comparadas con las potencias industrializadas. La COP31 servirá como un termómetro para ver si la economía verde puede avanzar independientemente de las fluctuaciones políticas en las grandes potencias emisoras.

Colombia y el Sector AFOLU en el Plan de Desarrollo

Colombia enfrenta un desafío específico donde su contribución histórica a las emisiones mundiales es mínima, pero sus compromisos internos son críticos. Para lograr las metas nacionales de reducción, el país debe migrar el enfoque desde la promoción general de energías eólicas y fotovoltaicas hacia el sector AFOLU, que abarca agricultura, forestería y otros usos de la tierra. Este sector representa la mayor fuente de emisiones en la nación y requiere medidas concretas que acaba de priorizar el nuevo gobierno con el lanzamiento de su Plan de Desarrollo.

Es fundamental frenar la deforestación y reformar los subsidios a combustibles y fertilizantes, que impactan directa e indirectamente en las emisiones. El sector ganadero, por ejemplo, es un contribuyente significativo al metano, y la reducción de subsidios a estas actividades es una medida fundamental para mitigar este gas de efecto invernadero. Además, el uso de fertilizantes subsidiados genera grandes impactos en la interacción de nitrógeno y fósforo en suelos y cuerpos de agua, afectando la calidad ambiental general.

Sinergia entre Biodiversidad y Energía en la Amazonía

Las acciones en el sector AFOLU no solo son vitales para la COP31, sino también para los compromisos de la COP de biodiversidad, dos agendas que deben ser pensadas de la mano en el caso colombiano. La deforestación de la Amazonía tiene consecuencias directas sobre los ríos voladores, ecosistemas esenciales que alimentan las hidroeléctricas del país. Sin estos bosques, la capacidad de generar energía limpia mediante recursos hídricos se vería comprometida seriamente.

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La interdependencia entre la conservación del bosque y la seguridad energética es un argumento económico potente que debe guiar la política pública. Proteger la biodiversidad no es solo una cuestión ecológica, sino una garantía para la producción eléctrica sostenible y la estabilidad climática regional. Colombia tiene la oportunidad de ser un ejemplo de cómo integrar estas políticas para lograr beneficios múltiples.

Prioridades de Combustibles Fósiles y Seguridad Energética

Colombia debe sentar prioridades claras sobre los efectos ambientales de sus tres grandes sectores de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Cada uno presenta demandas de mercado y desafíos distintos que requieren una gestión diferenciada. El carbón tiene un horizonte de salida claro de la matriz energética, alineado con la descarbonización global.

Por otro lado, el petróleo continúa siendo una fuente vital de recursos, cuya volatilidad de precios se ve exacerbada por los conflictos internacionales actuales. El gas natural, sin embargo, adquiere una dimensión absolutamente fundamental para la seguridad energética doméstica, actuando como un puente necesario durante la transición hacia una economía más limpia y resiliente ante las incertidumbres geopolíticas.