Copa del Mundo 2022: fecha de inicio, transmisión en YouTube, clasificación de Colombia y más noticias

La primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo se disputará entre el 11 y el 17 de junio. Revelan la agenda completa de Colombia antes de su debut en el Mundial, Canal RCN transmitirá gratis 35 partidos del Mundial en YouTube, La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones, A Jhon Jader Durán se le abre oportunidad de volver a una liga top de Europa, Pedro Neto abrió el camino para Portugal ante Nigeria: Atenta la Selección Colombia, En el minuto 37, Akor Adams aprovechó una recuperación en campo rival, e igualó el partido 1-1 para Nigeria, Selección Colombia femenina llegó a Bogotá: así fue el recibimiento tras el título, Las dirigidas por Angelo Marsiglia culminaron una campaña memorable al derrotar el martes 4-3 a Paraguay en Asunción, Quinn Simmons ganó la cuarta etapa del Tour Auvergne - Rhone-Alpes, Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor, San Antonio Spurs se impuso ante Knicks en el tercer juego de la final de la NBA y se ilusiona con la final, Vestidos como vikingos! La Selección de Noruega palpita la pasión del Mundial, El equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

La primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo se disputará entre el 11 y el 17 de junio.

Revelan la agenda completa de Colombia antes de su debut en el Mundial, Canal RCN transmitirá gratis 35 partidos del Mundial en YouTube, La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones, A Jhon Jader Durán se le abre oportunidad de volver a una liga top de Europa, Pedro Neto abrió el camino para Portugal ante Nigeria: Atenta la Selección Colombia, En el minuto 37, Akor Adams aprovechó una recuperación en campo rival, e igualó el partido 1-1 para Nigeria, Selección Colombia femenina llegó a Bogotá: así fue el recibimiento tras el título, Las dirigidas por Angelo Marsiglia culminaron una campaña memorable al derrotar el martes 4-3 a Paraguay en Asunción, Quinn Simmons ganó la cuarta etapa del Tour Auvergne - Rhone-Alpes, Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor, San Antonio Spurs se impuso ante Knicks en el tercer juego de la final de la NBA y se ilusiona con la final, Vestidos como vikingos!

La Selección de Noruega palpita la pasión del Mundial, El equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Del Mundo Fecha De Inicio Transmisión En Youtube Clasificación De Colombia La Selección Colombia Femenina A Jhon Jader Durán Pedro Neto Selección Colombia Femenina Llegó A Bogotá Quinn Simmons Tour Auvergne - Rhone-Alpes San Antonio Spurs Knicks Vestidos Como Vikingos! La Selección De Norueg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Diego Arias abandona Atlético Nacional tras perder la final de Liga? Esto fue lo que dijoEl entrenador suma un título de Copa Colombia y el reciente subtítulo liguero.

Read more »

La santandereana Daniela Arias tras el título de Colombia: “Levantamos esta copa por nuestro país”La defensora santandereana fue una de las voces de la celebración tras la conquista de la primera Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, título que le dio a la Selección Colombia su primera corona oficial en torneos FIFA/Conmebol.

Read more »

Colombia Femenina asegura clasificación a la Copa del MundoLa Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones.

Read more »

Fecha y agenda de la Copa del Mundo 2022 revelada, Colombia femenina clasificada y más noticiasLa primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo se disputará entre el 11 y el 17 de junio. Revelan la agenda completa de Colombia antes de su debut en el Mundial, Canal RCN transmitirá gratis 35 partidos del Mundial en YouTube y más noticias.

Read more »