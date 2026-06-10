Copa del Mundo 2026: México vs Sudáfrica inaugura el torneo y cobertura de RCN con 35 partidos

La Copa del Mundo 2026 comienza este 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. RCN transmitirá 35 encuentros en Colombia. Además, la Selección Colombia femenina clasificó al Mundial y busca el título de la Conmebol Liga de Naciones. Movimientos en la Liga BetPlay, la NBA y el Tour de Francia también son noticia.

La Copa del Mundo 2026 está a punto de iniciar, con el partido inaugural programado para este jueves 11 de junio, donde México se medirá ante Sudáfrica.

Este evento magno del fútbol internacional reunirá a las mejores selecciones del planeta en una competencia que promete pasión, dramatismo y moments históricos. La preparación de los equipos ha sido exhaustiva, con amistosos y ajustes tácticos de última hora.

Además, la transmisión de los partidos será un tema crucial para millones de aficionados. En Colombia, RCN transmitirá 35 encuentros del torneo, lo que asegura una amplia cobertura para los seguidores del fútbol en el país. Esta decisión de la cadena de televisión permite a los colombianos seguir de cerca a su selección y a otros equipos favoritos.

La expectativa es alta, especialmente tras la clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo, un hito que ha inspirado a la nación. Ahora, el equipo femenino busca consagrarse en la Conmebol Liga de Naciones, un torneo que también está en el radar de los aficionados. En el ámbito doméstico, la Liga BetPlay colombiana sigue su curso con movimientos interesantes.

Diego Arias, figura destacada del fútbol local, sería buscado por otro equipo de la liga, lo que indicaría un mercado de fichajes activo. Mientras tanto, Junior, uno de los clubes más importantes del país, comunicó oficialmente una decisión sobre Alfredo Arias, generando especulaciones sobre su futuro inmediato. Estos acontecimientos reflejan la dinámica constante del fútbol colombiano, donde las noticias sobre entrenadores y jugadores dominan la conversación.

Por otro lado, la NBA también ha captado la atención de los hinchas del deporte. En el tercer juego de la final, los San Antonio Spurs se impusieron ante los New York Knicks, acercándose cada vez más al título. Esta serie ha sido emocionante, con idas y vueltas que mantienen a los espectadores en vilo. Fuera de América, Europa también tiene sus protagonistas.

Francia, una de las selecciones favoritas para el Mundial, se ha complicado antes del inicio debido a un maleficio que la pone contra las cuerdas. Este rumor, aunque sin base concreta, ha generado debate en los medios franceses. Mientras tanto, en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Quinn Simmons ganó la cuarta etapa, demostrando su calidad en una carrera ciclista de alto nivel. Estos eventos muestran la diversidad del deporte mundial.

Además, el humor y la memoria del fútbol tienen un espacio especial en la radio con un programa conducido por Hernán Peláez y Martín De Francisco, donde el análisis, las anécdotas y el buen humor se combinan para revisar la actualidad. Por último, la selección de Noruega, encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, palpita la pasión del Mundial.

Los noruegos debutarán el 17 de junio y han llamado la atención por vestirse como vikingos, un guiño a su herencia cultural que ha viralizado en redes sociales. La Copa del Mundo 2026 promete ser un espectáculo global, con historias que trascienden el campo de juego





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