La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se vio retrasada cuando un trofeo inflable gigante se enredó con la cámara aérea de transmisión.

La gran final de la Copa Libertadores que enfrentó a Palmeiras y Estudiantes de La Plata comenzó con un incidente técnico inesperado antes del pitido inicial en el Estadio Centenario de Montevideo . El sábado 28 de noviembre, un trofeo inflable de gran tamaño se enganchó con la cámara aérea de transmisión televisiva, provocando un retraso en el inicio programado para las 3:00 p. m. hora de Colombia.

Detalles del incidente técnico

La logística de la ceremonia previa al encuentro se vio comprometida cuando el sistema de cámaras, que se desplaza sobre cables para capturar diferentes ángulos del estadio, quedó enredado con la estructura inflable del trofeo. Este suceso obligó al personal técnico a intervenir inmediatamente para liberar los elementos y despejar el campo, retrasando la señal que debía comenzar a las 3:00 p. m. hora de Colombia.

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Reacciones en redes sociales

La imagen del trofeo atrapado rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde el episodio fue calificado como insólito por expertos y aficionados. González Recavarren compartió el video del momento en sus redes, señalando explícitamente: "Se enganchó la Libertadores inflable con la cámara de la tele. INSÓLITO", lo que confirmó la naturaleza inusual del percance logístico durante la previa del duelo.

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Impacto en la logística del evento

La situación complicó no solo la liberación de la cámara, sino también la retirada de la base del trofeo y la lona que cubría el terreno de juego. Durante varios minutos, los trabajadores intentaron resolver el problema mientras los aficionados y las cámaras registraban una escena poco habitual en una final continental, convirtiendo la preparación inicial en un incidente digno de comedia antes de que rodara la pelota.