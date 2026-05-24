Copa Libertadores: Colmense 'On Fire' en La Liga mas importante del Mundo

La fase de grupos de la Copa Libertadores llegó a su punto más crucial y los equipos colombianos volcarán todo para seguir en la competencia continental más importante. La sexta y última jornada reunirá a los 16 clasificados para los octavos de final y a los ocho clubes que continuo con vida en la Copa Sudamericana vía lanza.

La fase de grupos de la Copa Libertadores entrará esta semana en su momento más decisivo, y los equipos colombianos se jugarán todo para seguir con vida en la competición continental más importante.

Entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo se disputará la sexta y última jornada, en la que quedarán definidos los 16 equipos clasificados a los octavos de final y los ocho clubes que continuarán su camino en la Copa Sudamericana mediante la repesca. A falta de una fecha, todavía quedan ocho cupos disponibles para la siguiente ronda, con 17 equipos peleando por ellos.

Hasta ahora, únicamente ocho clubes aseguraron su presencia en octavos de final, mientras que otros siete ya quedaron eliminados del torneo. Entre los clasificados aparecen los brasileños Mirassol, Flamengo -actual campeón- y Corinthians; los argentinos Rosario Central e Independiente Rivadavia; el ecuatoriano Independiente del Valle; el chileno Coquimbo Unido y el paraguayo Cerro Porteño. Flamengo es de los pocos equipos clasificados a octavos de final en la Copa Libertadores.

Por su parte, los eliminados son Always Ready de Bolivia, Cusco de Perú, Libertad de Paraguay, los uruguayos Peñarol y Nacional, el ecuatoriano Barcelona y la Universidad Central de Venezuela. Todos con andar irregular, pese a sus momentos siguen con chances de avanzar en la Libertadores, pero sus últimos partidos son de alto riesgo.

En cuanto a las posibilidades de clasificación, Universitario solo puede aspirar al segundo puesto y Nacional de Uruguay todavía sueña con alcanzar un cupo para la repesca de la Sudamericana. El Grupo C mantiene abierta la disputa entre Bolívar, Deportivo La Guaira y Fluminense por el segundo boleto.

Mientras tanto, Boca Juniors vive una situación límite en el Grupo D. El conjunto argentino podría avanzar, pero también quedarse afuera si pierde en casa ante Universidad Católica y Cruzeiro derrota a Barcelona de Guayaquil





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