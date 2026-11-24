Conmebol confirmará show musical de Pedro Sampaio el 28 de noviembre en el Centenario, marcando un hito en la internacionalización del fútbol sudamericano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) anunció oficialmente que la final de la Copa Libertadores 2026 incluirá un espectáculo musical de entretiempo, un formato innovador para el torneo continental. Este evento tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán el título del principal certamen de clubes de América. El artista elegido para este debut histórico es el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio, quien liderará la presentación fuera del terreno de juego para complementar la emoción deportiva.

Detalles técnicos del espectáculo musical

El evento artístico está programado para durar exactamente siete minutos, una duración limitada para no interferir con la cronometría oficial del partido ni alterar el ritmo competitivo del duelo. La organización específica garantiza que la actividad se desarrollará fuera del campo de juego, preservando al fútbol como el elemento central y protagonista indiscutible de la noche en Montevideo. Esta estructura busca equilibrar el entretenimiento masivo con la integridad deportiva del encuentro entre los dos grandes clubes sudamericanos.

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El protagonismo de Pedro Sampaio en el fútbol

Pedro Sampaio, de 28 años de edad, ofrecerá una función que fusiona su propuesta musical de funk carioca con los elementos visuales y culturales del deporte. La actuación incluirá coreografías diseñadas para conectar con la pasión de los aficionados, siguiendo la visión de crear un espectáculo inolvidable para quienes sigan el evento. El artista ya ha demostrado su capacidad en escenarios internacionales, actuando junto a Ricky Martin durante el encuentro de la National Football League (NFL) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en septiembre.

Impulso internacional de Alejandro Domínguez

La implementación de este segmento musical responde a la estrategia de la Conmebol para expandir la proyección internacional del fútbol sudamericano más allá de las fronteras del continente. Alejandro Domínguez, presidente de la confederación, declaró que su visión al 2030 es consolidarse como líderes en el sector del entretenimiento deportivo. Esta meta implica innovar continuamente para ofrecer experiencias memorables a los hinchas, adoptando sellos tradicionales de los deportes estadounidenses como el Super Bowl.

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Historial de los finalistas en el certamen

La final enfrenta a dos clubes con una historia rica y exitosa en la competición, sumando en conjunto siete títulos de la Copa Libertadores. Palmeiras de São Paulo, Brasil, fue finalista el año pasado y logró su tercera estrella en 2021, demostrando su vigencia reciente. Por su parte, Estudiantes de La Plata, Argentina, se ha coronado en cuatro ocasiones, con su último título registrado en 2009, lo que añade peso histórico al duelo.

Contexto histórico de la competición

Este torneo, fundado en 1960, representa la máxima competición interclubes en América y este año marca un hito al introducir por primera vez un espectáculo de mediotiempo en la definición del título. La decisión de la Conmebol de incorporar elementos de entretenimiento de otros mercados deportivos refleja una evolución en la presentación del fútbol continental.