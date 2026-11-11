Copa Potrero 2026: Tres equipos colombianos debutan en torneo de Agüero

La Copa Potrero inicia el 14 de noviembre con participación histórica de tres conjuntos colombianos, buscando visibilidad para talentos en Argentina.

El fútbol colombiano obtiene un espacio destacado en la tercera edición de la Copa Potrero, el torneo fundado por el exfutbolista argentino Sergio Agüero. La competencia arranca este sábado 14 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 23 del mismo mes, consolidándose como una vitrina clave para jugadores profesionales, exjugadores y jóvenes talentos que buscan abrirse camino.

Presencia histórica de Colombia en Argentina

Por primera vez, tres representantes nacionales competirán en el certamen organizado por Juan Marconi. Esta participación triplica la presencia de ediciones anteriores, donde solo un equipo nacional había asistido. Marconi reconoció que la Selección Colombia ya se ganó el cariño del público argentino gracias a su desempeño en versiones previas. Ahora, la organización espera recibir a los nuevos conjuntos con la mejor disposición para apoyar su campaña.

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Estrategia de transmisión y cobertura mediática

La visibilidad de los equipos colombianos será total gracias al acuerdo con ESPN y Disney+ Plan Premium. Juan Marconi confirmó que estará presente en las transmisiones junto a Sergio Agüero y Morena Beltrán. El organizador aseguró que cada partido de los conjuntos nacionales contará con apoyo directo desde los estudios. Esta estrategia busca maximizar la exposición de los futbolistas ante scouts y aficionados de toda Sudamérica.

Cambio de sede y estructura competitiva

El torneo traslada su ubicación a una zona más céntrica de Argentina, alejándose de Pilar para facilitar el acceso del público. Los 40 equipos participantes se distribuirán en ocho grupos de cinco integrantes. Los primeros lugares avanzarán directamente, mientras que los segundos y terceros disputarán playoffs. Este cambio geográfico pretende aumentar la asistencia a las tribunas y mejorar la experiencia general del evento deportivo.

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Reglamento exigente y formato innovador

Los encuentros constan de dos tiempos de 20 minutos con un descanso de cinco minutos. En caso de empate, la definición se realiza mediante penales con un pateador y arquero específicos. El sistema de puntos premia al ganador de la tanda con dos unidades y al perdedor con uno. Este formato rígido transforma el evento recreativo en una competencia de élite con premios significativos y alta presión competitiva.

Oportunidades reales para el desarrollo profesional

Más allá del espectáculo, la Copa Potrero funciona como trampolín para carreras deportivas. Participantes de ediciones anteriores lograron ingresar a primera división argentina. El caso de Esparza ejemplifica este éxito, quien llegó a Deportivo Riestra y disputó la Copa Sudamericana. Figuras como Carlos Tévez y Leandro Paredes también han vinculado sus equipos a esta iniciativa, elevando el nivel técnico del torneo.