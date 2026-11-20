La final de la Copa Sudamericana otorga 10 millones al campeón y 2,5 al subcampeón. Analizamos el impacto económico y la bolsa acumulada por los equipos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) ha establecido un nuevo récord financiero para la edición 25 de la Copa Sudamericana. El campeón absoluto de esta competencia recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 2,5 millones de dólares. Estos premios se definirán este sábado en el encuentro entre el Atlético Mineiro y el Boca Juniors.

Récord Histórico en Premios Económicos

El premio gordo representa una cifra histórica para esta competición, creada el 28 de agosto de 2002. Se trata del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica y heredero de la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte. En esta ocasión, el ganador obtiene 4,5 millones de dólares más que el Lanús, quien conquistó el torneo en Asunción en 2025. El subcampeón también experimenta un incremento, pasando de 2 millones a 2,5 millones de dólares.

Also read Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Estructura Detallada de la Bolsa Conmebol

La Conmebol elevó el total de sus premios por participar en esta competencia hasta los 84,67 millones de dólares. Los equipos reciben 300.000 dólares por la fase de grupos, 500.000 por los playoffs, 600.000 por los octavos de final, 700.000 por los cuartos de final y 800.000 por las semifinales. Además, se otorgan 125.000 dólares al mérito deportivo por cada partido ganado en la fase de grupos.

Bolsa Acumulada del Atlético Mineiro

Los brasileños llegan a la final con una bolsa acumulada de más de 3,4 millones de dólares. El Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, ha disputado 12 partidos en total. Su registro actual muestra 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas a lo largo de su campaña en la Copa Sudamericana.

Advertisement

Trayectoria y Financiamiento del Boca Juniors

El Boca Juniors, entrenado por Rodolfo Arruabarrena, llega con un acumulado de 6,28 millones de dólares. De esta cantidad, 3,68 millones provienen de la fase de grupos de la Copa Libertadores y 2,6 millones de su actuación en la Sudamericana. El equipo argentino cerró en tercer lugar en el Grupo D de la Libertadores, con 7 puntos, detrás de la Universidad Católica y el Cruzeiro.

Impacto en la Infraestructura y Futuro

Este crecimiento transforma a los clubes en organizaciones más fuertes con mejor infraestructura y mayor competitividad. El ganador asegurará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027, lo que permitirá seguir obteniendo beneficios millonarios por su rendimiento en el próximo torneo continental.