El sistema Copernicus de la Unión Europea reportó temperaturas sin precedentes en noviembre de 2026. Datos detallados sobre el impacto global y la respuesta en Colombia.

El sistema Copernicus, el servicio de monitoreo climático de la Unión Europea, confirmó un hito sin precedentes al registrar que la Tierra experimentó temperaturas superiores en 2,25 grados centígrados a los niveles preindustriales durante la semana del 18 al 24 de noviembre de 2026. Esta situación extrema, descrita como una fiebre planetaria, representa la primera vez en la historia de las mediciones satelitales que el globo mantiene esta diferencia térmica durante siete días consecutivos.

Registro Histórico de Temperaturas Extremas

Los datos obtenidos mediante satélites, estaciones meteorológicas y boyas oceánicas muestran que el 23 de noviembre de 2026 fue el día más caliente de esta racha histórica, alcanzando un pico de 2,25 grados por encima de la temperatura promedio de la época anterior a la Revolución Industrial. Hasta el momento, se han contabilizado diez días en noviembre que superaron esta marca crítica, incluyendo el 3, el 4 y el 13 del mes, sumándose a los siete días consecutivos que cerraron la semana.

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Mecanismo del Fenómeno Climático

Esta anomalía térmica es el resultado de la convergencia de dos fuerzas distintas. El fenómeno natural de El Niño calentó las aguas del océano Pacífico con una fuerza excepcional, mientras que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero por la quema de petróleo, carbón y gas provocan un calentamiento subyacente que persiste independientemente de los ciclos naturales.

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Advertencia del Acuerdo de París

Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en Copernicus, señaló que aunque una semana no incumple el Acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 grados, este evento funciona como una advertencia clara sobre la dirección futura del clima y el aumento permanente de las temperaturas globales.

Impacto en Colombia y Predicciones

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró el fenómeno de El Niño en octubre y prevé que se mantenga fuerte hasta marzo de 2027, lo que se traduce en menos lluvias y mayor riesgo de incendios forestales. Para finales de 2026, se estima que será el segundo año más cálido de la historia, con cerca de un 20 % de probabilidad de superar al récord de 2024.