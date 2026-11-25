El COPES de la Policía de Colombia se prepara para ingresar al almacén Éxito en La Castellana, Cartagena, para liberar a 20 personas retenidas tras un intento de atraco fallido a un carro de valores.

El Comando de Operaciones Especiales y Antiterroristas ( COPES) de la Policía Nacional de Colombia se encuentra en estado de alerta máxima y listo para operar en el interior del almacén Éxito ubicado en el centro comercial La Castellana, en Cartagena. Esta unidad de élite se dispone a iniciar una incursión con el objetivo específico de liberar a aproximadamente veinte personas que permanecen retenidas como rehenes desde las primeras horas de la mañana de este martes 24 de noviembre.

Origen de la Toma y Desmentido de Extorsión

La situación de crisis comenzó en la mañana de este día debido a un intento fallido de atraco dirigido contra un carro de valores que acudía al establecimiento para retirar los dineros generados por las ventas diarias. Los sistemas de seguridad y vigilancia del local comercial detectaron la presencia de los sospechosos y activaron las alarmas de pánico correspondientes, lo que provocó una reacción inmediata de la policía que frustró el hurto inicial. Ante el bloqueo de su salida y la presión policial, el grupo de delincuentes armados decidió refugiarse dentro del almacén y tomar como rehenes a trabajadores y clientes presentes en la zona.

Also read Aeropuerto de Cartagena restablece sus operaciones tras emergencia en el Éxito Castellana

Paralelamente a los hechos de fuerza, circuló información no verificada a través de medios digitales y redes sociales sobre una carta extorsiva presentada por los captivos. En dicho documento, los hombres armados exigían la entrega de siete mil millones de pesos, dos camionetas polarizadas y un camino despejado hasta la ciudad de Barranquilla. La Policía Metropolitana de Cartagena desmintió categóricamente esta versión, instando a la ciudadanía a abstenerse de difundir noticias no corroboradas por las autoridades oficiales y a confiar exclusivamente en los canales institucionales para obtener información precisa sobre el desarrollo del operativo.

Coordinación del Presidente y Respuesta Institucional

El presidente Abelardo De La Espriella llegó a la ciudad de Cartagena durante la noche de este martes para asumir la coordinación directa de la respuesta institucional frente a la toma del centro comercial. El mandatario se desplazó hasta la Oficina de Apoyo Operativo (PMU) de la Policía Nacional, donde se reunió con los comandantes locales para evaluar la estrategia de rescate y garantizar que todas las capacidades del Estado estén alineadas para proteger la vida de los ciudadanos. Anteriormente, el jefe de Estado había etiquetado a los responsables de los hechos como bandidos que fueron sorprendidos por las fuerzas del orden y que ahora no cuentan con una vía de escapatoria viable.

Advertisement

La respuesta gubernamental incluye el despliegue de varias ramas de las Fuerzas Militares y la Policía, incluyendo unidades de la Armada Nacional que se han posicionado en los alrededores del centro comercial La Castellana. Este despliegue cuenta con el apoyo táctico de helicópteros y drones de reconocimiento para monitorear la situación en tiempo real y proveer inteligencia a los equipos de asalto. Durante la jornada, se registraron restricciones temporales en las operaciones aéreas sobre la avenida Pedro de Heredia, las cuales ya fueron levantadas, permitiendo la continuidad del normal flujo en las zonas aledañas al perímetro de seguridad.

Evolución del Sitio y Posición del Grupo Éxito

A lo largo de la jornada del 24 de noviembre, se han registrado liberaciones parciales de personas bajo custodia. Inicialmente, un grupo de cinco mujeres fue liberado sin mayores incidentes, seguido posteriormente de la salida de otras personas, reduciendo la cantidad de rehenes internos. A pesar de estas bajas parciales, cerca de veinte individuos continúan retenidos en el interior del establecimiento comercial y, hasta el cierre de este reporte, no se han notificado casos de heridos graves entre el personal o los clientes atrapados. Dos negociadores especializados mantienen una comunicación directa y constante con los captores, buscando una vía de solución pacífica que no ponga en riesgo la integridad física de las víctimas.

El Grupo Éxito, la corporación propietaria del centro comercial, emitió un comunicado oficial reafirmando que acata estrictamente las instrucciones de las autoridades competentes. La empresa subrayó que la protección de la vida y la integridad de las personas involucradas constituye su prioridad absoluta durante esta crisis. Mientras tanto, las familias de los retenidos permanecen acampadas en las inmediaciones del lugar, esperando noticias actualizadas bajo estrictos controles policiales, mientras el COPES evalúa el momento óptimo para proceder con el rescate final de los veinte rehenes restantes.