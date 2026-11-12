Corantioquia identifica captaciones ilegales en Reserva El Romeral y exige legalización

Corantioquia y la Alcaldía de La Estrella encontraron dos captaciones de agua sin permiso en la quebrada La Manuela. La autoridad ambiental inicia operativos para proteger el Distrito de Manejo Integrado.

La Corporación Autónoma Regional de Medio Ambiente de Antioquia, Corantioquia, junto con la Administración Municipal de La Estrella, ha identificado dos puntos de captación de agua ilegal dentro de la quebrada La Manuela. Estos sitios se encuentran localizados precisamente dentro de los límites de la Reserva El Romeral, un área de protección ambiental crítica para la región. La intervención surgió tras reportes municipales sobre el uso indebido de los recursos hídricos en dicha zona protegida.

Detalles técnicos de las captaciones ilegales

El equipo técnico conjunto, conformado por funcionarios de Corantioquia a través de su oficina territorial Aburrá Sur y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible municipal, ejecutó una revisión exhaustiva en el área. Los inspectores hallaron infraestructuras operativas que utilizan mangueras para extraer agua, las cuales carecen completamente de la concesión ambiental obligatoria exigida por la ley. Las autoridades sostienen que estas captaciones están estrechamente asociadas a construcciones que presumen ser ilegales dentro del perímetro de la reserva ecológica.

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La inspección inicial se centró en la zona limítrofe entre La Estrella y el municipio de Caldas, específicamente en el sector conocido como La Manuela. Allí, los expertos verificaron la ausencia total de permisos de la autoridad ambiental para realizar el aprovechamiento del agua. Esta falta de autorización constituye una violación directa de los protocolos de gestión de cuencas y protección de ecosistemas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las fuentes hídricas locales.

Posiciones de las autoridades y llamados a la comunidad

Arbey Osorio, quien ejerce el cargo de subdirector de Sostenibilidad y Gestión Territorial en Corantioquia, enfatizó que la colaboración entre la corporación, la Alcaldía de La Estrella y el Gobierno Departamental de Antioquia es fundamental para el control y seguimiento de los aprovechamientos hídricos. Osorio explicó que esta alianza institucional permite una vigilancia más rigurosa y efectiva sobre los posibles ilícitos ambientales en el área protegida.

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Ante la gravedad de los hallazgos, la autoridad ambiental ha emitido un llamado directo a todas las comunidades aledañas para que regularicen sus situaciones. El objetivo principal es que los usuarios legalicen el uso del agua ante la Corporación para garantizar la protección y conservación de este recurso vital para los ecosistemas y las comunidades que dependen de él. La autoridad insiste en que la legalización no es solo un requisito administrativo, sino una medida necesaria para asegurar la sostenibilidad del acuífero.

Las autoridades han dejado claro que buscan un acercamiento constructivo con los vecinos, orientándolos sobre los procedimientos correctos para obtener la concesión. Se espera que la comunidad actúe como aliada en la protección del agua, promoviendo un uso responsable, sostenible y legal, siempre acompañados de los permisos ambientales correspondientes. Esta estrategia de acercamiento busca evitar confrontaciones innecesarias mientras se asegura el cumplimiento de la normativa vigente.

Impacto regional y próximos pasos operativos

Este primer operativo marca el inicio formal de una estrategia más amplia y sistemática de control ambiental. En las próximas semanas, los equipos técnicos completarán los recorridos de inspección por otros sectores clave, incluyendo las zonas de El Mico, Palosanto y San Miguel. El propósito operativo es construir un inventario geográfico detallado que registre tanto las captaciones autorizadas como aquellas que operan al margen de la norma.

Este inventario servirá como herramienta fundamental para orientar las futuras acciones de control y sanción. La Reserva Ecológica El Romeral es considerada una de las áreas protegidas más importantes del Valle de Aburrá. Con una extensión total de 5.171 hectáreas, esta reserva alberga el nacimiento de 26 quebradas que alimentan los acueductos municipales y veredales de municipios como Armenia, Mantequilla, Caldas, La Estrella, Titiribí y Angelópolis.

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La importancia estratégica de la reserva se ve reforzada por su integración en un sistema mayor. Corantioquia declaró esta área como parte del Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria de Aguas de los ríos Aburrá y Cauca mediante el Acuerdo 329 en el año 2009. Según una guía de campo oficial de la reserva, este distrito de manejo cubre una superficie de 28.079 hectáreas distribuidas en 11 municipios, consolidándose como el pulmón ecológico del Valle de Aburrá y un pilar indispensable para la seguridad hídrica de la región.