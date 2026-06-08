Corea del Sur y los Tigres Blancos: Ambición y tradición en el Mundial 2026

Análisis de la selección de Corea del Sur de cara al Mundial 2026, destacando su participación consecutiva, la presencia de jugadores nacidos en el extranjero y el potencial de su generación actual.

Corea del Sur llega al Mundial 2026 con una mezcla de tradición, confianza y ambición. La selección asiática disputará su undécima Copa del Mundo consecutiva, una muestra de la regularidad que ha construido durante décadas, y aterriza en Norteamérica convencida de que puede ir más allá del K-pop.

Los Tigres Blancos, apodo del equipo, buscarán rugir con fuerza en el torneo, apoyados en una generación consolidada en Europa y una eliminatoria invicta que los respalda. La convocatoria incluye una novedad llamativa: Jens Castrop, mediocampista nacido en Alemania que representará a Corea del Sur sin haber nacido en el país, reflejando una selección cada vez más abierta y conectada con el fútbol global.

El liderazgo del capitán, con amplia experiencia internacional, será clave para guiar a un equipo que ha producido algunos de los talentos más reconocidos del fútbol asiático, destacando por su capacidad para generar juego y marcar diferencias en ataque. A pesar de la sombra del K-pop, el fútbol surcoreano quiere demostrar que puede ser el verdadero protagonista en el escenario mundial.

Con once Mundiales consecutivos como respaldo, los Tigres Blancos no solo buscan participar, sino dejar una huella duradera, aspirando a superar su mejor actuación histórica y colarse entre los mejores del planet. Esta es la historia de una selección que ha convertido la regularidad en su sello y que ahora apunta a la gloria máxima





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