Cornare ejecutará eutanasia de 10 hipopótamos en Puerto Nare y Doradal. La medida aborda el riesgo ambiental de la especie exótica con 170 ejemplares en Colombia.

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Cornare, oficializó el 18 de noviembre el inicio del programa de eutanasia para hipopótamos en el Magdalena Medio, una medida urgente para mitigar el riesgo social y ambiental. La entidad ha identificado a diez individuos específicos en las localidades de Puerto Nare y Doradal como los primeros sujetos de esta primera fase de intervención.

Este operativo de control poblacional tiene una duración estimada de cinco meses y responde a la declaratoria de especie exótica invasora realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en marzo de 2022. La presencia de estos animales en zonas urbanas y rurales representa una amenaza directa para la seguridad de la comunidad y la integridad de los ecosistemas locales.

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Origen histórico y crecimiento poblacional de la especie

La historia de los hipopótamos en Colombia se remonta a los años 80, cuando fueron introducidos en la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Desde su llegada a estas instalaciones, la población de la especie ha experimentado un crecimiento sostenido sin control natural significativo.

Según las cifras más recientes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la población total de hipopótamos en el país se ha multiplicado hasta alcanzar cerca de 170 animales. Este incremento demográfico ha desplazado a la especie desde sus orígenes hacia los ríos y caminos del Magdalena Medio, consolidándose como una plaga ecológica difícil de contener con métodos convencionales.

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Detalles técnicos, costos y procedimientos de manejo

El proceso de eutanasia requiere una logística especializada que eleva significativamente el costo operativo por animal. Cada procedimiento tiene un valor estimado entre 40 y 50 millones de pesos, una cifra determinada por la necesidad de adquirir medicamentos especializados como la etorfina. Estos fármacos no están disponibles localmente y deben ser importados desde países como Estados Unidos, Inglaterra o Sudáfrica.

Javier Valencia, director de Cornare, destacó que el protocolo prioriza la eliminación del sufrimiento animal mediante una sedación inmediata y profesional. Sin embargo, la entidad aún está definiendo los aspectos logísticos finales relacionados con la disposición de los cuerpos, debatiendo entre opciones de entierro y otras alternativas de gestión de residuos biológicos que no afecten el entorno.

Estrategias complementarias y posición de los actores

Paralelamente a la eutanasia, Cornare mantiene activo el programa de castración, una estrategia de control reproductivo con un costo de 25 millones de pesos por animal. Hasta la fecha, la corporación ha castrado a 35 hipopótamos en la región, buscando frenar la expansión de la especie a largo plazo mediante la reducción de la natalidad en lugar de la eliminación directa.

La implementación de estas medidas ha reabierto un debate intenso entre las autoridades ambientales, las comunidades afectadas y los grupos defensores de los animales. Las posiciones enfrentadas han generado controversia y acciones legales previas, pero Cornare insiste en que la combinación de eutanasia, castración y monitoreo es la única vía viable para proteger a la población del Magdalena Medio de los incidentes registrados, como cruces en autopistas y presencia en vías urbanas.