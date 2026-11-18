Cornare lidera la primera fase del plan para controlar hipopótamos invasores en Colombia con eutanasia y esterilización. Conoce detalles, costos y fechas clave.

La Corporación Autónoma Regional del Nordeste Antioquia, conocida por sus siglas Cornare, ha confirmado oficialmente el inicio de la primera fase del plan de acción para controlar la población de hipopótamos en Colombia. Este anuncio se hizo público el miércoles 18 de noviembre, marcando el fin de meses de incertidumbre sobre los pasos específicos que tomarían las autoridades ambientales frente a esta especie declarada invasora. Cornare liderará esta fase inicial junto con otras corporaciones regionales, institutos científicos y el Ministerio de Ambiente, estableciendo un marco de cooperación estructurado para abordar la crisis ecológica.

Estrategia de Control y Eutanasia Prioritaria

La estrategia central contemplada en el plan incluye la eutanasia de diez individuos identificados como prioritarios para la intervención inmediata. Estas decisiones se basan principalmente en la cercanía de estos animales a zonas habitadas y el riesgo directo que representan para la seguridad de los pobladores locales. La meta es ejecutar estas intervenciones específicas durante los próximos cuatro meses, comenzando con un grupo de ejemplares que han generado preocupación pública por su presencia en áreas de alta concurrencia humana.

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Entre los ejemplares priorizados se encuentra uno que ha generado temor constante entre un grupo de 23 estudiantes de Puerto Nare. Estos jóvenes se enfrentan al animal diariamente en su ruta, lo que ha elevado el nivel de alerta en la comunidad educativa y vecinal. Además, hay otros hipopótamos identificados en Doradal, situados en inmediaciones de viviendas, lo que refuerza la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes para mitigar los conflictos interpersonales y proteger a la ciudadanía.

Mesa Técnica y Responsabilidades Institucionales

El anuncio oficial se dio a conocer tras la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ambiente, Cornare, otras autoridades ambientales, el Instituto Humboldt y representantes de la academia. Este acuerdo establece una mesa técnica, liderada explícitamente por Cornare, con el objetivo de coordinar las acciones diarias y garantizar que todas las decisiones tomadas tengan un sólido respaldo científico. Asimismo, se busca asegurar el cumplimiento estricto de criterios de bienestar animal durante todos los procesos de manejo y control poblacional.

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La corporación explicó que esta primera fase tendrá una duración total de cinco meses, lo que permite un margen temporal para la planificación logística y la ejecución cuidadosa de los procedimientos. Durante este periodo, la meta operativa se centra en intervenir los diez individuos seleccionados como parte de un plan piloto. Este enfoque experimental permitirá a las autoridades evaluar la efectividad de las medidas antes de considerar expansiones o ajustes a la estrategia general a nivel nacional.

Costos, Medicamentos y Inversión Inicial

La ejecución de este plan contará con una inversión inicial de $500 millones de pesos, aportados conjuntamente por Cornare, la Corporación Autónoma Regional del Antioquia, Corantioquia, y el Ministerio de Ambiente. Dentro de los recursos destinados a la campaña, se destaca la necesidad de importar un medicamento especializado llamado etorfina, esencial para realizar los procedimientos de manera segura y humanitaria. Este fármaco tiene una disponibilidad limitada a nivel global, encontrándose solo en Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica, lo que añade un componente logístico complejo a la operación.

Según lo expuesto públicamente por Cornare, el costo financiero de cada procedimiento de eutanasia podría superar los $40 millones de pesos. Esta cifra refleja la complejidad técnica, la necesidad de personal especializado y los altos estándares de bioseguridad requeridos para manejar a grandes animales salvajes. La corporación estima que la población actual de hipopótamos en Colombia oscila entre 250 y 260 individuos, aunque advirtieron con claridad que se necesita realizar un inventario actualizado para precisar la magnitud real del problema y planificar futuros intervenciones.

Medidas Complementarias y Contexto Histórico

La eutanasia química es solo una de las múltiples medidas contempladas en el plan integral, que también incluye la esterilización, la traslocación, el confinamiento, el monitoreo continuo y la educación ambiental. Estas herramientas buscan ofrecer un manejo poblacional más sostenible y menos letal a largo plazo, complementando las acciones de emergencia. La especie fue declarada oficialmente invasora en 2022, y su expansión rápida representa, según las autoridades ambientales, una amenaza significativa para la biodiversidad de los ecosistemas locales.

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El plan busca combinar las intervenciones directas con el seguimiento riguroso de la población y el trabajo constante con las comunidades de las zonas donde habitan estos animales. Esta estrategia integrada reconoce que la coexistencia o la eliminación de la especie requiere un compromiso social amplio y educativo. La continuidad de la batalla judicial por casos específicos, como el que amenaza la ruta escolar en Puerto Nare, subraya la urgencia y la sensibilidad social de este operativo gubernamental.