Cornare investiga caída de Cheflera en Santo Domingo que mató a Wilson Tobón

La Corporación Autónoma Regional del Nordeste Antioqueño inicia investigación tras la muerte de Wilson Adrián Tobón por caída de árbol durante fiestas en Santo Domingo.

La Corporación Autónoma Regional del Nordeste Antioqueño, conocida como Cornare, ha anunciado oficialmente el inicio de una investigación formal sobre el trágico incidente ocurrido durante las XXIII Fiestas del Chalán y la Ganadería. Este evento fatal tuvo lugar en el municipio de Santo Domingo, ubicado en la región nordeste de Antioquia, Colombia. La autoridad ambiental buscará determinar las causas exactas que provocaron el colapso de un ejemplar de la especie Cheflera.

Mecanismo del Incidente Fatal

Los hechos mortales se registraron en la noche del pasado domingo dentro del parque principal de Santo Domingo. Durante la celebración de las fiestas tradicionales, una Cheflera sufrió un colapso estructural repentino. Esta caída causó la muerte inmediata de Wilson Adrián Tobón, quien tenía 42 años de edad y sufrió graves lesiones en la cabeza al impactar contra el suelo. Otras dos personas resultaron heridas en el mismo suceso y fueron trasladadas inicialmente al hospital San Rafael de la localidad para recibir atención médica urgente.

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Evaluaciones Ambientales Previas

Cornare detalló que la especie vegetal fue evaluada previamente mediante un convenio establecido con el Jardín Botánico en el año 2024. El objetivo de este acuerdo era diagnosticar y gestionar adecuadamente el arbolado urbano de los municipios bajo su jurisdicción. Según informó la entidad, durante una primera evaluación realizada en 2024, se emitió un concepto favorable respecto a las condiciones generales del árbol. Posteriormente, en una revisión de seguimiento programada para 2025, se determinó que la Cheflera presentaba un riesgo bajo de volcamiento antes del accidente.

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Posiciones de las Autoridades Locales

Fabio Ignacio Mira, alcalde del municipio de Santo Domingo, declaró que desde la alcaldía se venían adelantando las actuaciones correspondientes. Estas acciones se basaban conforme a los diagnósticos ambientales emitidos por las entidades competentes. El mandatario explicó que las fiestas continuaron con normalidad hasta el lunes festivo siguiente al incidente. Argumentó que esta decisión era necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos y evitar ser investigado o recibir sanciones disciplinarias por parte de las autoridades superiores ante la situación ocurrida.

Impacto y Próximos Pasos

Las autoridades municipales reportaron que el proceso de recuperación de las otras dos personas lesionadas avanza satisfactoriamente. No obstante, la tragedia ha generado un escrutinio público significativo sobre la seguridad del arbolado urbano en zonas de alta concurrencia. Cornare anunció que revisará cada uno de los puntos examinados anteriormente para encontrar las posibles circunstancias que llevaron al colapso de esta especie específica. La entidad busca establecer responsabilidades técnicas y operativas derivadas de este fallo estructural inesperado.