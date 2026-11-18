Cornare inicia la fase piloto con 10 hipopótamos en Antioquia para reducir riesgos en Puerto Nare y Puerto Triunfo, tras fallo judicial y memorando técnico con Corantioquia.

Las corporaciones autónomas regionales Cornare y Corantioquia, junto con el Ministerio de Ambiente de Colombia, están iniciando esta semana la primera fase piloto de un plan de control demográfico de hipopótamos en el departamento de Antioquia. Esta acción concreta implica la aplicación de diez eutanasias selectivas como medida de manejo de fauna, priorizando a los ejemplares que representan un riesgo directo para la seguridad pública en las cuencas de los ríos Nare y Nechi.

Operación piloto de diez eutanasias selectivas

El director de Cornare, Javier Valencia, confirmó que el proyecto cuenta con una inversión oficial de $500 millones de pesos colombianos y una ventana de ejecución de cinco meses. Dado que el cronómetro comenzó hace una unidad de tiempo, la entidad ha avanzado significativamente en la logística necesaria. La selección inicial de los diez animales se basó estrictamente en la evaluación de peligro inminente que estos ejemplares representan para las comunidades locales que conviven con ellos.

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Riesgo escolar y orden judicial en Puerto Nare

Uno de los casos más críticos que justifica esta intervención ocurre en el municipio de Puerto Nare, donde la presencia de un hipopótamo adulto en el río Nare ha generado un estado de alerta permanente entre las familias. El juez Juber Martínez Giraldo, habitante del municipio, presentó una tutela que detalló que una manada de uno o más ejemplares deambula por el cauce fluvial utilizado diariamente por veintitrés estudiantes para asistir a sus clases.

La respuesta judicial fue contundente y rápida. El 8 de septiembre, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío emitió un fallo a favor de los menores de edad, ordenando la implementación de medidas urgentes para garantizar su integridad física. Aunque el juez no especificó directamente la muerte, captura o traslado como únicas opciones, sí encomendó a la autoridad ambiental competente, Corantioquia, la evaluación del llamado Grupo Nare.

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El fallo estableció un calendario estricto para la toma de decisiones: Corantioquia tiene un mes completo para evaluar la situación del grupo y debe ejecutar la medida que seleccione en el mes siguiente. Esta resolución judicial pone fin a la incertidumbre administrativa y obliga a las autoridades ambientales a actuar con celeridad para evitar tragedias en las rutas escolares.

Confrontaciones viales en Doradal y Puerto Triunfo

Otros de los ejemplares seleccionados para este lote inicial se encuentran deambulando cerca de viviendas en Doradal, un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo. Cornare ha identificado oficialmente los núcleos poblacionales vulnerables en esta zona, la cual es histórica y geográficamente significativa por ser el punto de origen de la expansión de la especie.

La situación se ha vuelto peligrosa en las vías públicas, tal como lo demostró un video viral reciente que mostraba a cuatro hipopótamos cruzando la carretera a altas horas de la noche. Un conductor de tractomula logró frenar a centímetros de los animales, evitando daños personales pero generando un susto considerable para el mulero y los testigos presenciales, quienes exigieron medidas inmediatas.

La tensión aumentó el 3 de septiembre cuando un habitante del corregimiento de Las Mercedes grabó a un hipopótamo persiguiendo un vehículo por una carretera de Puerto Triunfo. Afortunadamente, no hubo heridos en estos incidentes, pero las autoridades ambientales se movilizaron rápidamente para buscar a la manada y solicitaron a los conductores reducir drásticamente la velocidad en esas zonas de alto riesgo.

Presupuesto insuficiente y protocolo técnico de aplicación

El alcalde de Puerto Triunfo, Franklin Portillo, ha manifestado públicamente su profunda preocupación por la recurrencia de accidentes y el pánico social que estos animales generan. La gravedad del problema ha llevado a que varias escuelas veredales se vean obligadas a cerrar sus puertas durante días completos. Además, las autoridades locales ya han recibido demandas por responsabilidad extracontractual por accidentes ocurridos a habitantes y viajeros que han topado con estos animales.

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Aunque el Gobierno nacional anunció anteriormente una circular el 13 de abril de 2026 para la eutanasia de ochenta animales con una inversión de $7.200 millones, Cornare afirmó formalmente que esos recursos nunca llegaron a su cuenta. Por ello, la fase piloto de $500 millones representa la realidad operativa disponible para iniciar el control, priorizando la acción inmediata sobre la escala total planificada originalmente.

Respuesta institucional y marco científico

La estrategia actual se sustenta en un memorando de entendimiento firmado por las corporaciones autónomas Cornare, Corantioquia, la CAS, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt. Cornare lidera la mesa técnica que ejecuta las acciones de campo, mientras que un comité asesor de bioética, conformado por el Instituto Humboldt y la Academia Colombiana de Ciencias, respalda y revisa cada decisión para asegurar el rigor científico.

El procedimiento técnico seguido es metódico y seguro para el personal: los animales son capturados, a menudo esperando a que salgan del agua; son inmovilizados químicamente, contenidos físicamente, sometidos a eutanasia y sus cuerpos dispuestos in situ. Debido a que los hipopótamos pesan aproximadamente cuatro toneladas y tienen una alta carga de medicamentos, se requiere maquinaria pesada para el manejo y disposición, evitando riesgos para los carroñeros.

La dependencia de farmacología especializada es un punto crítico. Cornare ha indicado que se requieren varias dosis de sedación, y el fármaco etorfina, esencial para la inmovilización segura, está disponible solo en pocos países. La entidad se ha reunido con el Fondo Nacional de Estupefacientes para gestionar la importación y se espera la autorización oficial para proceder con la administración de estos controles químicos necesarios para la operación.