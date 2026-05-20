Corona Industrial lidera el Ranking de Innovación Empresarial en Colombia, desplazando a bancos y la petrolera estatal

Corona Industrial encabezó el Ranking de Innovación Empresarial 2026 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), desplazando a entidades financieras, energéticas y de alimentos. La gran mayoría de ellas participa en un encuentro anual en Medellín.

La cerámica y los sanitarios no son lo primero que viene a la mente cuando se habla de innovación empresarial, pero Corona Industrial acaba de demostrar que fabricar pisos y baldosas puede ser tan sofisticado como desarrollar software.

La compañía antioqueña encabeza el Ranking de Innovación Empresarial 2026 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), desplazando a gigantes del sector financiero, energético y de alimentos que también compitieron por el primer puesto. En 2025, el primer lugar se lo llevó Colsubsidio, cuando demostró que la innovación se hace con propósito, puede inspirar, unir y transformar realidades, incluso en medio de la incertidumbre que atraviesa el país.

El resultado se conoció durante el 12º Innovation Land Summit, en Medellín, el encuentro anual donde la Andi toma el pulso a la dinámica de creación y desarrollo de las principales compañías del país. Este año, la convocatoria fue la más nutrida de su historia, con 303 empresas participaron, provenientes de 50 subsectores económicos y 13 departamentos





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