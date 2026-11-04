Corpades denuncia hombres armados en motos en Rionegro

La Corporación Corpades alerta sobre la presencia de hombres armados en motocicletas en Rionegro, lo que ha generado desplazamiento silencioso de familias rurales y temor por seguridad territorial.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, conocida como Corpades, ha emitido una alerta crítica sobre la presencia de hombres armados que patrullan en motocicletas por la zona rural de Rionegro, municipio antioqueño. Esta situación está provocando un desplazamiento silencioso de familias locales que huyen de sus hogares por temor a represalias y posibles ataques letales.

Patrullajes armados y desplazamiento forzoso

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado que estos sujetos se movilizan por varios sectores del área rural, realizando recorridos que la comunidad interpreta como patrullajes de control territorial. Según Corpades, los habitantes han denunciado reiteradamente que los armados buscan activamente a posibles víctimas para asesinarlas, lo que ha generado una profunda zozobra en la población.

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La organización advierte sobre un fenómeno preocupante: el desplazamiento silencioso y progresivo de familias. Estas familias abandonan sus viviendas sin hacer ruido, sin denunciar públicamente los hechos y sin esperar ayuda oficial, lo que dificulta significativamente que las autoridades detecten la magnitud real de la crisis humanitaria que se está gestando en el terreno.

Reorganización criminal y disputa territorial

Se han generado versiones sobre la reorganización y el intento de expansión de la estructura delincuencial conocida como Los Pamplona en el Oriente antioqueño. Esta agrupación tendría presencia en la región desde hace más de dos décadas y estaría buscando fortalecerse aprovechando los vacíos de poder dejados por disputas entre otros grupos armados.

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El panorama de inseguridad se ve exacerbado por la reciente Alerta Temprana 028 de la Defensoría del Pueblo. Esta alerta advierte sobre un riesgo extremo en municipios vecinos como Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón, debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal El Mesa por el control de esas zonas.

Aunque Rionegro no figura dentro de los municipios señalados en la Alerta Temprana 028, la cercanía geográfica y las denuncias locales prenden las alarmas sobre la expansión de estructuras criminales en el área. Corpades indica que los reportes sugieren una disputa por el control territorial y las rentas criminales en esta parte del departamento, lo que intensifica la violencia latente.

Ola de violencia y llamadas a la acción

Las denuncias sobre los armados llegan en medio de una ola de hechos violentos relacionados con el Clan del Golfo en Rionegro. Este mismo martes, las autoridades rescataron a dos menores de edad que la estructura criminal tenía retenidos desde hacía tres meses, evidenciando la operatividad de estos grupos en el municipio.

La seguridad pública ha sufrido otros choques recientes; apenas un día antes, la Fuerza Pública capturó en Rionegro a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo. Los detenidos fueron hallados con marihuana, cocaína y hasta un bazuco, lo que confirma la presencia de arsenales pesados en la zona.

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Los hechos recientes y las denuncias de los habitantes refuerzan la preocupación de las organizaciones sociales, que exigen a las autoridades una presencia más fuerte en la zona rural para evitar que la situación escale hacia una violencia mayor. Corpades ha hecho un llamado directo a la administración municipal y a la Fuerza Pública para que atiendan estas denuncias y protejan a las familias que aún permanecen en el sector.

Por el momento, las autoridades están investigando los reportes sobre los patrullajes y aún no se ha confirmado oficialmente a qué estructura específica pertenecen los sujetos señalados por la comunidad. Las familias que tienen información sobre la presencia de hombres armados pueden reportarla de manera anónima ante las autoridades competentes para ayudar a desarticular estas redes de miedo.