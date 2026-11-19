Corpourabá inicia proceso para proteger ecosistemas del golfo de Urabá mediante la ampliación de 1.260 hectáreas marinas en Playa Bobalito y nuevas reservas de manglar.

La Corporación Ambiental del Urabá, Corpourabá, ha dado un paso decisivo en la estrategia de conservación regional al anunciar el avance de un proyecto integral para proteger los delicados ecosistemas costeros del golfo de Urabá. Esta iniciativa incluye la ampliación significativa de las áreas bajo su jurisdicción, con el objetivo explícito de blindar las zonas críticas para la biodiversidad frente a la presión del desarrollo.

Ampliación marina en Necoclí para proteger anidación

La entidad detalló que una de las medidas centrales contempla la extensión en 1.260 hectáreas marinas del área protegida de Playa Bobalito, ubicada en el municipio de Necoclí. Esta superficie oceánica se suma a las cerca de 5.000 hectáreas que la entidad ya protege en tierra firme, consolidando una zona reconocida internacionalmente como sitio esencial de anidación para cuatro especies distintas de tortugas marinas.

Also read Un muerto y cerca de 70 familias damnificadas dejan las lluvias y vendavales en el Urabá antioqueño

El término hectáreas marinas deriva del concepto convencional de hectárea y se utiliza específicamente para cuantificar superficies dentro del océano, señalando así áreas marítimas protegidas bajo regulaciones ambientales estrictas. Para Corpourabá, esta expansión territorial no es solo simbólica, sino funcional, ya que busca fortalecer la conservación de los ecosistemas coralinos y las especies que habitan estos corredores migratorios, garantizando su supervivencia a largo plazo.

Especies en peligro y cierre vial histórico

Playa Bobalito y sus inmediaciones constituyen el único sitio de desove conocido para especies en peligro de extinción, como la tortuga caná Dermochelys coriacea, la tortuga carey Eretmochelys imbricata, las tortugas verdes Chelonia mydas y las tortugas cabezonas o caguamas Caretta caretta. La urgencia por proteger estos animales se refleja en las medidas coercitivas implementadas previamente por la corporación.

Advertisement

En marzo pasado, Corpourabá ordenó el cierre total de 14 kilómetros de la Playa Bobalito como una medida drástica para proteger la temporada de anidamiento. Esta restricción de acceso está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, una fecha clave que marca el horizonte temporal de las restricciones actuales y que sirve de contexto para las nuevas propuestas de ampliación marina.

La tensión entre conservación y desarrollo es evidente en la región, donde la alerta por tráfico de fauna ha sido constante. No obstante, la implementación de límites claros es vital frente a la expansión portuaria y productiva que experimentará Urabá en los próximos años, buscando que el crecimiento económico no comprometa las fuentes hídricas ni los territorios ancestrales de las comunidades locales.

Declaratoria de manglares en Turbo y participación comunitaria

Además de la expansión marina, Corpourabá está liderando los preparativos para declarar dos nuevas áreas protegidas de manglar en el municipio de Turbo, específicamente en los sectores de Bocas del Atrato y El Roto. Este proyecto paralelo busca establecer reservas que complementen la protección de las zonas costeras y submarinas, abarcando un espectro más amplio de la biodiversidad regional.

Según informaciones de la corporación, ya se adelantan acercamientos y jornadas de socialización con las comunidades de estos sectores para avanzar en el proceso. La meta institucional es concretar las declaratorias oficiales en 2027, una fecha límite que permite tiempo suficiente para los trámites administrativos y la validación social requerida para la creación de estas reservas naturales.

Advertisement

Alexis Cuesta, director de Corpourabá, explicó que la entidad espera la definición del Ministerio de Ambiente sobre si la ampliación y la declaratoria requieren consulta previa. Aun así, enfatizó que el trabajo conjunto con las comunidades es innegociable para el éxito de estas iniciativas ambientales.

Impacto en el ordenamiento territorial y perspectivas futuras

Si se materializa la ampliación y la declaratoria de los manglares, estas acciones constituirían un logro inédito para la conservación en la región. Sería la primera vez que se realiza una declaratoria formal de un área marina, marcando un hito histórico para Corpourabá como corporación marino-costera y estableciendo un precedente jurídico y ecológico.

Estas medidas se insertan en el contexto de la creciente necesidad de ordenar el territorio frente a la expansión industrial. Para la Corporación Autónima Regional del Medio Ambiente de Antioquia, Corantioquia, el ordenamiento territorial debe partir de determinantes ambientales claros, tal como se discutió en el tercer Congreso Ambiental de Corpourabá, realizado en Turbo en octubre.

El enfoque de establecer dónde es viable desarrollar proyectos y dónde deben prevalecer la conservación representa una cambio de paradigma en la gestión del territorio. Al garantizar que el desarrollo no sacrifique los ecosistemas clave, se busca asegurar la sostenibilidad del golfo de Urabá para las generaciones futuras y mantener los servicios ecosistémicos esenciales para la economía local.