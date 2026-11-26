El Corredor Navideño en Envigado reúne a más de 500 emprendedores sin costo de alquiler en el Parque Principal hasta enero de 2027. Conoce horarios, vigilancia y ofertas.

La Alcaldía de Envigado oficializó la apertura del Corredor Navideño en el Parque Principal del municipio desde el miércoles 25 de noviembre. Esta iniciativa estratégica agrupa a más de 500 emprendedores y comerciantes locales, creando un hub comercial que permanecerá abierto al público hasta el 11 de enero de 2027.

Apertura comercial y horarios de atención

El espacio público se establece como una extensión de la oferta gastronómica y de mercancía para complementar el recorrido turístico de los alumbrados festivos. Los visitantes podrán acceder a un amplio catálogo de productos que incluye juguetes, ropa, bisutería, artículos decorativos, manualidades y dulces típicos. La gastronomía local también tiene presencia destacada con diversas preparaciones culinarias disponibles durante todo el período festivo.

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La agenda de atención está estructurada para maximizar la afluencia de público en diferentes momentos del día. De lunes a jueves, las puertas del Corredor Navideño estarán abiertas desde las 11:00 a. m. hasta las 11:50 p. m. Para los fines de semana, la operatividad se extiende significativamente; viernes, sábados y domingos permiten el acceso comercial desde las 11:00 a. m. hasta la medianoche, especificada como las 2:00 a. m.

Modelo de apoyo sin costos de arrendamiento

Una característica estructural que define esta convocatoria es la exención total de pagos por espacios de comercialización para todos los expositores. Según los lineamientos de la Administración Municipal, esta medida financiera busca respaldar directamente a los negocios locales, ofreciendo visibilidad a sus productos y generando oportunidades de venta durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año.

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La estrategia de la Alcaldía no solo pretende facilitar la entrada al mercado, sino que busca integrar la economía formal con el turismo de temporada. Al eliminar las barreras de entrada económica, el municipio intenta consolidar a cientos de emprendedores como actores centrales de la oferta navideña, asegurando que las ventas reflejen el trabajo artesanal y comercial de la región.

Vigilancia sanitaria y cumplimiento normativo

La Secretaría de Salud asume la responsabilidad técnica para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. La oferta de alimentos está sujeta estrictamente a vigilancia sanitaria, obligando a los participantes a cumplir con todos los requisitos exigidos para la preparación y comercialización de comida.

El cuerpo de inspección municipal realizará controles periódicos durante toda la temporada. El objetivo de estas visitas es verificar las condiciones de inocuidad y la aplicación de buenas prácticas de manipulación. Este mecanismo de control busca proteger la salud pública mientras se mantiene la calidad del servicio ofrecido a los visitantes del Parque Principal.

Integración con alumbrados y puntos estratégicos

El Corredor Navideño no funciona de manera aislada, sino que se suma a la programación integral de alumbrados de Envigado. Las luces decorativas, bautizadas con el nombre Donde nace la Navidad, están encendidas desde el 20 de noviembre y distribuidas estratégicamente por la ciudad.

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Los puntos de luz incluyen el Parque Principal, el intercambio vial Los Fundadores, las carreras 42 y 43A, y el Parque Cultural Débora Arango. Con esta propuesta articulada, el municipio busca que la temporada navideña no solo convoque a quienes recorren las luces, sino que se convierta en una oportunidad económica real para impulsar las ventas y el trabajo de los emprendedores locales.