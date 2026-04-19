Corrientazos a 2.000 y 3.000 pesos: la resistencia culinaria que nutre a Medellín en tiempos de inflación

En el centro de Medellín, negocios de comida tradicional ofrecen almuerzos completos por precios irrisorios de 2.000 y 3.000 pesos, brindando alivio a la población vulnerable y desafiando la alta inflación. Un modelo de negocio con profundo impacto social.

En medio de la creciente presión económica sobre los bolsillos de los colombianos, en el corazón de Medellín persiste una tradición culinaria que parece desafiar el paso del tiempo y la inflación: el 'corrientazo' a precios extraordinariamente bajos. Mientras en diversos sectores de la ciudad un almuerzo ejecutivo puede costar entre 12.000 y 15.000 pesos, han surgido puntos de venta que, por tan solo 2.000 o 3.000 pesos, ofrecen una comida completa y reconfortante para aquellos que más lo necesitan. Una investigación realizada por Tele medellín ha sacado a la luz varios de estos reductos gastronómicos.

Uno de los lugares más emblemáticos se ubica en la confluencia de la calle Perú con la avenida Bolívar, donde el negocio de Gerardo Monsalve ha logrado mantenerse firme a lo largo del tiempo. Aquí, la opción de un plato desde 2.000 pesos se erige como una respuesta directa y valiente ante la embestida inflacionaria que afecta al país. Esta iniciativa permite que trabajadores informales, vendedores ambulantes y residentes de escasos recursos del sector puedan garantizar su sustento diario con una alimentación digna. A pocas cuadras de distancia, específicamente en la esquina de la calle 56 con la avenida Bolivia, la señora Isabel ha sabido consolidar su propio espacio en el panorama gastronómico de la ciudad, tras acumular 12 años de experiencia en el oficio. Su labor va más allá de lo meramente comercial; está impulsada por una profunda vocación de servicio social. Al ofrecer su almuerzo a 3.000 pesos, su meta principal es atender a la población más vulnerable económicamente. 'Mucha gente que en realidad no puede comer como comida de 10, 12.000. Entonces esta comidita les ayuda mucho para que en realidad puedan comer', explica Isabel, quien además destaca la flexibilidad que caracteriza su servicio: 'Sí, a veces cuando no tienen, me dice que les fío 1.000 o me traen 2.500 y yo les invento cualquier cosita de 2.500', comentaron algunos de los comerciantes en el reportaje de Telemedellín.

Para dimensionar la magnitud de esta oferta, es pertinente compararla con los precios actuales del mercado. En Medellín, la suma de 3.000 pesos equivale hoy en día al costo de un pequeño paquete de tomate de aliño. Sin embargo, por ese mismo valor, en estos establecimientos el cliente recibe un menú cuidadosamente estructurado que respeta los componentes esenciales de un plato tradicional como la bandeja paisa. En la cocina, Doña Udit, una de las encargadas de mantener el ritmo de producción constante, detalla la generosa composición del plato que se ofrece: una entrada consistente en sopa de lentejas o fríjoles, seguida de una porción de arroz. La proteína es variada, permitiendo elegir entre opciones como carne molida, oreja, garra, chicharrón o chorizo. Para completar, se incluye una bebida, típicamente un vaso de sobremesa, que acompaña de manera ideal la comida. Los comensales de estos locales no solo elogian la accesibilidad económica de los menús, sino que también resaltan el sabor auténtico y la calidez del trato recibido. Para muchos, almorzar en estos sitios se asemeja a la experiencia de comer en casa.

Los clientes habituales coinciden en que la atención personalizada y el principio de 'bueno, bonito y barato' se cumplen rigurosamente, permitiéndoles mantener sus actividades diarias con la energía necesaria. Doña Isabel revela que su margen de ganancia se construye 'de 3.000 en 3.000'. Aunque los beneficios económicos son modestos, la verdadera recompensa de su labor radica en la profunda satisfacción de ofrecer un plato de comida a quienes, de otra manera, pasarían el día sin alimento. Es un acto de resistencia económica y solidaridad comunitaria que mantiene vivo el espíritu resiliente y acogedor del centro de Medellín





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