Corrupción en Compra de Drones Anti-Aéreos: 230 Mil Millones en Contratos Directos en Colombia

Análisis de la inversión de 230.000 millones de pesos en sistemas anti-drones entre 2022 y 2026, revelando adjudicaciones sin concurso y posibles fraudes en entidades colombianas.

El gobierno colombiano ha destinado al menos 230.000 millones de pesos, equivalentes a 57 millones de dólares, para la adquisición de sistemas de defensa contra drones entre 2022 y noviembre de 2026. Esta inversión masiva surge como respuesta directa a la ofensiva bélica emprendida por grupos armados ilegales contra la fuerza pública y la población civil, quienes han intensificado el uso de tecnología aérea para atacar objetivos estratégicos en diversas regiones del país.

Contratos Directos sin Competencia en Defensa

La mayoría de los 13 contratos firmados por organismos nacionales y entes territoriales carecieron de procesos competitivos de oferta. Los contratistas fueron seleccionados de manera directa, lo que ha generado graves cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad de las adjudicaciones realizadas por las autoridades encargadas de la seguridad nacional.

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Un ejemplo destacado es el acuerdo de diciembre de 2024 entre el Ministerio del Interior y la empresa CODALTEC, por un valor cercano a 91.000 millones de pesos. Este contrato visaba el desarrollo e implementación de un sistema integral anti-drones para el Ejército Nacional, aunque CODALTEC ha sido previamente señalada por la Contraloría General como una 'contratadera' sin la experiencia técnica requerida y que opera como intermediario subcontratista sin seguir principios de transparencia.

Adjudicaciones Irregulares en Gobernaciones Regionales

Las entidades territoriales han replicado este esquema de contratación directa, aprovechando figuras legales como convenios con organizaciones mixtas o declaraciones de urgencia manifiesta. La Gobernación del Meta firmó un contrato por 5.000 millones de pesos con la Red SUMMA, argumentando su carácter mixto para evadir licitaciones. Por su parte, la Gobernación del Cauca pagó 4.100 millones de pesos a Biotelecomm en diciembre de 2024, justificando la falta de selección por la necesidad urgente de adquirir los equipos.

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El departamento del Valle del Cauca se posiciona como la entidad con mayor volumen de contratos durante el periodo verificado. En julio de 2024, adquirió sistemas de Atlantic Tactical Group SAS por 2.200 millones y de BTC Intelligence SAS por 1.200 millones. Esta tendencia continuó en 2025 con un contrato de 1.000 millones a BTC Intelligence SAS, y un año después, una nueva adquisición de 841 millones de pesos a la misma compañía para la compra de drones.

Patrones de Repetición en Fuerzas Policiales Metropolitanas

La Policía Metropolitana de Cúcuta y la de Popayán coincidirían en adjudicar la compra de equipos anti-drones a la misma unión temporal, con una diferencia de apenas dos meses entre ambas transacciones. Cúcuta pagó 17.000 millones de pesos en octubre de 2025 a la Unión Temporal G&G 2025, mientras que Popayán adjudicó 10.000 millones de pesos a la Unión Temporal G&G en diciembre del mismo año, evidenciando una coordinación o patrón similar en la selección de proveedores.