En una sentencia de 2026, la Sala Cuarta de Revisión ordenó como medida cautelar la simulada venta de un inmueble cuando se confirmó que el obligado no había entregado el pago de la cuota alimentaria correspondiente en varios años. Además, se concluyó que la injusticia y la violencia que infligió el estrépito al patrimonio y a los derechos de los hijos y la madre devendría en casos en los que el incumplidor recurría sobre la vivienda, lo único bien que podía responder por las obligaciones alimentarias. El magistrado ponente Vladimir Fernández advirtió que los incumplimientos alimentarios no pueden ser tratados como un conflicto privado y deben abordarse desde una mirada constitucional y de derechos humanos.

La Corte señaló que este tipo de incumplimientos no solo afectan el patrimonio familiar, sino que afectan los derechos fundamentales como la alimentación, salud, educación y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Además, la carga que muchas madres deben asumir solas parasustainingeconeconómicamente sus hogares se hila con patrones sociales que han normalizado el incumplimiento paterno. El magistrado ponente Vladimir Fernández recordó que "La obligación alimentaria no puede convertirse en una carga exclusiva para las mujeres. Los derechos de las mujeres, de las madres cuidadoras y de sus hijos no son negociables".

Los incumplimientos reiterados de la cuota alimentaria pueden constituir una forma de violencia económica y de violencia basada en género, especialmente cuando afecta el bienestar de hijos y madres cuidadoras





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Avances Familia Salud Corte Incumplimiento Alimentario Violencia Basada En Género Cumpleaños De Amalia Otros Ángeles Kundeservice Olvidados Espirituales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cierres de campaña presidencial 2026: ciudades y fecha de Cépeda, Abelardo, Paloma y másCon la llegada del día de las elecciones, los candidatos se preparan para cerrar sus campañas con diversos eventos en el espacio público.

Read more »

La Culona Noche: resultado del sorteo de este martes 19 de mayo de 2026Conoce los resultados del último sorteo de La Culona Noche del martes 19 de mayo de 2026.

Read more »

Sinuano Noche rompedor - Resultado del martes 19 de mayo de 2026Resultado de Sinuano Noche martes 19 de mayo de 2026 en Colombia. Consulte número ganador y Quinta Balota del sorteo.

Read more »

Cuándo salen a la venta los boletos para el Mundial 2026 y cuáles serán sus preciosla FIFA adelantó detalles sobre fases de comercialización de boletos, precios oficiales y sedes en Mérxico.

Read more »