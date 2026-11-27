La Corte Constitucional revela vicios recurrentes de la UNP que debilitan la protección de comunicadores bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella.

La Corte Constitucional de Colombia emitió una advertencia directa sobre la capacidad actual del Estado para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país. Esta decisión surge como respuesta a la creciente tensión entre el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los comunicadores que han cuestionado la gestión oficial. El alto tribunal determinó que las retiradas de esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sumadas a las alertas previas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), están erosionando gravemente la confianza de los profesionales en las instituciones obligadas a protegerlos.

La relación entre el ejecutivo y la prensa se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas debido a varios factores estructurales y políticos. Los pronunciamientos de altos funcionarios en contra de comunicadores específicos, junto con el retiro abrupto de esquemas de protección sin explicaciones claras y los cambios en el presupuesto de la entidad, han generado un ambiente de incertidumbre. Este panorama de dudas cuestiona la efectividad real de los mecanismos de protección disponibles para los periodistas que trabajan en contextos de alta violencia en el territorio nacional.

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Vicios recurrentes en decisiones de la UNP

La sentencia, resuelta por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera junto a los magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, identifica fallas sistémicas graves en la gestión de la protección. El alto tribunal estableció que la actuación de la UNP no solo afecta individualmente a los solicitantes, sino que compromete la credibilidad institucional del Estado para garantizar la integridad de los periodistas. La tutela fue presentada por un comunicador regional al que le retiraron su protección a pesar de tener amenazas de muerte documentadas por su labor profesional.

Los magistrados destacaron que la entidad presenta vicios recurrentes en sus procedimientos de valoración de riesgo. Entre estos problemas se incluye la ausencia de una valoración integral e individualizada, la omisión de alertas tempranas y del contexto territorial de violencia, y la falta de explicitación de los porcentajes ponderados por variable. Además, se identificó la reducción de medidas basada en variaciones insustanciales del nivel de riesgo, sin que existan parámetros objetivos que justifiquen estas decisiones arbitrarias.

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Presión política y hostilidad institucional

Estas problemáticas estructurales son conocidas de primera mano por Natalia López López, subdirectora legal y de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). López ha denunciado públicamente una secuencia de hechos que evidencia una hostilidad institucional hacia quienes investigan al gobierno. Un caso particularmente relevante involucra al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien descalificó públicamente el trabajo del periodista Daniel Coronell desde la cuenta oficial del Ministerio.

Días después de este ataque verbal, la UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, notificó el retiro del esquema de protección del periodista. Natalia López López argumentó que esta secuencia de eventos envía un mensaje de intimidación y se debe exigir una explicación pública para verificar que los criterios de la entidad sean técnicos y jurídicos, y no políticos. La subdirectora de FLIP subrayó que es necesario que el Estado desvirtúe el argumento de retaliación política contra los comunicadores mediante respuestas claras y fundamentadas.

Impacto en la confianza y próximos pasos

La Corte Constitucional señaló que estas falencias rompen la confianza legítima de quienes acuden al aparato estatal para salvaguardar su vida. El tribunal ordenó el reintegro del esquema de protección al comunicador regional afectado, pero también subrayó que la falta de información suficiente sobre las decisiones tomadas impide que los periodistas puedan controvertirlas adecuadamente. Este fallo establece un precedente importante sobre la transparencia necesaria en los procesos de protección.

La decisión del alto tribunal llega en un momento crítico para la libertad de expresión en Colombia. La combinación de la tensión política actual, las críticas funcionales a la UNP y las denuncias de la sociedad civil sobre posibles represalias políticas crea un escenario complejo. Los profesionales de la información continúan esperando que las instituciones competentes implementen cambios reales que restauren la garantía efectiva de su seguridad, más allá de las decisiones puntuales dictadas por la jurisdicción constitucional.