La Sala Novena de la Corte Constitucional ordenó registrar al Ministerio Rastafari de Jehová como entidad religiosa, legitimando el ritual con Ganjah bajo estrictas normas legales.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia emitió una orden definitiva que obliga al Gobierno Nacional a inscribir al Ministerio Rastafari de Jehová como una entidad religiosa reconocida. Este fallo histórico garantiza el derecho al uso ceremonial del cannabis, conocido localmente como Ganjah, dentro de las prácticas religiosas de este grupo específico. La decisión revoca previamente la negativa estatal y establece un precedente legal claro sobre la libertad de cultos en el país.

Régimen Legal y Reconocimiento Oficial

La Corte dejó sin efectos las resoluciones administrativas previas y ordenó al Ministerio del Interior expedir una resolución en un plazo de 10 días para registrar oficialmente a la confesión en el Registro Público de Entidades Religiosas. Esta medida administrativa es el primer paso formal para que el grupo opere bajo el amparo legal que otorga el estatus de entidad religiosa en Colombia. El magistrado ponente del caso, Miguel Polo Rosero, fundamentó la sentencia en la vulneración de derechos fundamentales ocurrida durante el proceso de reconocimiento inicial.

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El Ministerio del Interior tendrá la obligación de mencionar expresamente en la nueva resolución la práctica ritual y el deber comunitario de adoptar protocolos estrictos. Estos protocolos deben alinearse con las normas administrativas, policivas, penales y sanitarias vigentes. La resolución no solo legitima la existencia del grupo, sino que define el marco operativo bajo el cual se permite la actividad religiosa. Este reconocimiento cierra una disputas legal prolongada que buscaba la integración plena del grupo en la estructura jurídica estatal.

Defensa de la Libertad de Cultos

El Ministerio Rastafari de Jehová fue constituido en Tuluá en marzo de 2025 por un grupo de 12 personas lideradas por Juan Pablo Gómez Guancha. La organización se define como una entidad de credo cristiano que sigue doctrinas del rastafarismo jamaiquino. La resolución 652 del 8 de mayo de 2025, emitida por la Dirección de Asuntos Religiosos, había negado inicialmente la personería jurídica. Los funcionarios argumentaron que el rito implicaba consumo y distribución colectiva de la sustancia, lo cual chocaban con el orden público.

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La Corte Constitucional rechazó este argumento sosteniendo que la negativa estatal se dio de forma injustificada y sin base legal sólida. El tribunal determinó que la comunidad aportó todos los documentos exigidos y acreditó satisfactoriamente el carácter confesional de su doctrina y sus prácticas. Al negar el reconocimiento, el Estado impedía que la comunidad accediera a facultades institucionales esenciales. Estas facultades incluyen el derecho a recaudar donaciones, adquirir y administrar bienes a título propio y celebrar convenios de derecho público interno.

Juan Diego Cano, cofundador del grupo, explicó a Blu Radio que la ceremonia no incita al consumo indiscriminado. Señaló que el primer paso es el conocimiento mutuo entre los integrantes y que lo principal es encontrar se, compartir conocimientos bíblicos y realizar meditación. Cano enfatizó que no se busca que las personas consuman cannabis simplemente por acercarse, sino que es parte de una forma ritualística más amplia centrada en la reflexión espiritual y la conexión con Dios.

Protocolos Sanitarios y Restricciones Estrictas

El fallo de la Corte establece condiciones muy específicas para la celebración del sacramento de la Ganjah. El ritual solo podrá realizarse en reuniones privadas y exclusivamente con adultos que acepten libremente la doctrina. No existe coacción para consumir la sustancia, ya que la decisión depende del discernimiento individual de cada asistente presente en la ceremonia. Esta precisión busca proteger la autonomía personal de los fieles y evitar cualquier forma de presión social o religiosa.

Está estrictamente prohibido que el uso tenga fines comerciales o de lucro. El cannabis debe provenir exclusivamente de ofrendas voluntarias obtenidas mediante modalidades de autocultivo permitidas por la ley. Según detalló Cano, la sentencia C-221 de la Corte Constitucional regula que cada usuario puede tener hasta 20 plantas en su casa. Esto elimina la necesidad de acudir a mercados ilegales para conseguir la sustancia con fines terapéuticos, medicinales o ceremoniales, siempre que se respeten los límites de cantidad.

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La decisión también prohíbe entregar la sustancia a menores de edad bajo cualquier circunstancia. La comunidad deberá implementar mecanismos internos robustos para proteger a niños, niñas y adolescentes. Esta medida de seguridad es un requisito obligatorio para mantener el estatus de reconocimiento legal. El incumplimiento de estas normas de protección podría resultar en la revocación de los privilegios concedidos por la sentencia.

Impacto en la Salud y Seguridad Pública

La sentencia será comunicada formalmente a la Alcaldía de Tuluá, los ministerios de Salud y Justicia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este envío de información busca evitar el desconocimiento del rito por parte de las autoridades locales y nacionales. Al informar a las instituciones de control, se espera una coordinación efectiva que respete los derechos religiosos sin vulnerar la seguridad pública. La Policía Nacional deberá ajustar sus protocolos para diferenciar entre consumo ritual legal y tráfico ilícito.

El reconocimiento tiene implicaciones directas para la salud pública al establecer un entorno controlado y privado. Al prohibir el consumo en espacios públicos y fomentar el autocultivo regulado, se reduce la exposición de la población general a la sustancia. El enfoque en la meditación y el conocimiento bíblico prioriza el bienestar espiritual sobre el uso recreativo. Esto alinea la práctica religiosa con los objetivos de reducción de daños y educación sanitaria promovidos por el Estado colombiano.

El Ministerio Rastafari de Jehová ahora opera bajo un marco de transparencia legal que exige el cumplimiento de todas las normas sanitarias y penales. La inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas otorga visibilidad y legitimidad a su estructura organizativa. Esto facilita la gestión interna y la relación con otros actores de la sociedad civil. El grupo debe mantener sus registros actualizados y demostrar cumplimiento constante de los protocolos establecidos por la corte.