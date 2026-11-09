Corte Constitucional analiza disputa de Masbosques y resguardos indígenas en Guainía

Indígenas de Guainía acusan a Masbosques de vender bonos sin autorización. La Corte Constitucional revisa el caso por falta de transparencia y consentimiento.

La Corte Constitucional de Colombia ha seleccionado para su revisión un conflicto jurídico entre la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques ( Masbosques) y los pueblos indígenas del Resguardo Carrizal en el departamento de Guainía. Esta causa marca el segundo ingreso de un proyecto de bonos de carbono vinculado a Masbosques al más alto tribunal de justicia del país en un lapso de dos años, lo que intensifica el escrutinio sobre las prácticas de esta entidad ambiental.

Transparencia y ventas no autorizadas

Los líderes indígenas de la comunidad puinave y sikuani, liderados por Eliberto Lara, quien se desempeña como cabildo gobernador desde marzo de 2025, han formulado denuncias graves contra Masbosques. Los reclamos centrales indican que la empresa vendió bonos de carbono sin contar con la autorización obligatoria del Ministerio de Ambiente y que operó negando el acceso a la información básica a la mayoría de los habitantes del resguardo.

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La disputa surgió después de que Eliberto Lara, durante el primer semestre de 2022, iniciara acercamientos con Human Forest, entidad conocida previamente como Waldrettung, para explorar la creación de un proyecto REDD+. En ese contexto, Lara descubrió que Alexis Mejía, excabildo gobernador, había firmado un contrato de bonos de carbono con Masbosques en el año 2018 sin informar a la comunidad.

Exclusión del pueblo Puinave del proceso

La ausencia de consulta previa fue un factor determinante para la escalada judicial del conflicto. Eliberto Lara asegura que la mayoría de los habitantes del Carrizal desconocían la existencia del proyecto antes de su propia interacción con la empresa forestal. Esta falta de transparencia generó un profundo descontento, especialmente cuando los líderes indígenas solicitaron formalmente detalles sobre las transacciones económicas.

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En marzo de 2025, Lara junto a Samuel Lara, capitán de la comunidad, presentaron un derecho de petición a Masbosques. La solicitud exigía un reporte completo de las ventas, los nombres de los compradores, los valores acordados y el destino de los fondos recibidos por concepto de la compensación por tonelada de CO2 evitado al mantener los bosques en pie.

Luchas legales y fallo de la clínica jurídica

Masbosques se negó inicialmente a entregar la documentación requerida, lo que obligó a los líderes indígenas a buscar respaldo externo. Con el apoyo de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la comunidad insistió en su requerimiento y finalmente llevó el caso a la vía judicial. Un juzgado ordenó a la empresa cumplir con la entrega de la información.

Aunque Masbosques cumplió con la orden inicial, impugnó el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de San José del Guaviare confirmó la decisión meses después, ratificando el derecho de acceso a la información de las comunidades. A pesar de este triunfo parcial, los líderes indígenas cuestionan la utilidad práctica de la información entregada, señalando que no se ha observado ninguna mejora tangible en sus territorios.

Impacto cultural y expectativa del fallo

El caso Carrizal tiene una precedencia histórica significativa porque Masbosques fue parte del litigio que originó la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre bonos de carbono en 2024, identificada como la T-248. En aquella resolución, el alto tribunal determinó que la empresa había producido una fractura cultural en el territorio indígena debido a sus comportamientos antijurídicos.

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La comunidad ahora espera que la Corte Constitucional, en su tercer pronunciamiento sobre este tipo de instrumentos financieros, profundice en aspectos no abordados previamente. Julián Trujillo, director de la Clínica Jurídica de la Javeriana, afirma que el pronunciamiento es crucial para aclarar las obligaciones de transparencia y consentimiento previo.

Además del Ministerio de Ambiente, que también está vinculado al proceso ante el tribunal, la sociedad civil y los académicos observan con atención la resolución. La decisión final no solo afectará a los residentes del Guainía, sino que podría establecer un precedente normativo para la regulación de los mercados de carbono en las zonas amazónicas de Colombia.