Corte Constitucional aprueba la creación de la Jurisdicción Agraria para 2027

La Corte Constitucional de Colombia ha dado vía libre a la creación de la Jurisdicción Agraria, un sistema judicial especializado para resolver conflictos relacionados con la tierra y la propiedad rural, que comenzará a operar en 2027. Se espera que esta nueva jurisdicción descongestione el sistema judicial y brinde soluciones efectivas a los problemas agrarios del país.

La Corte Constitucional de Colombia ha dado luz verde a la creación de la Jurisdicción Agraria , un hito crucial para la resolución de conflictos relacionados con la tierra y la propiedad rural en el país.

Esta decisión, tomada en medio de un intenso debate sobre la necesidad de mecanismos judiciales especializados, ordena avanzar en la implementación progresiva de esta jurisdicción a partir de 2027. La Corte no solo avaló la constitucionalidad del Acto Legislativo 03 de 2023 que incorporó la Jurisdicción Agraria, sino que también exhortó al Congreso de la República a aprobar con urgencia la ley ordinaria que regulará su funcionamiento.

Esta ley es considerada fundamental para completar el marco normativo y asegurar el pleno desarrollo de la nueva jurisdicción, un compromiso asumido por Colombia en el marco del Acuerdo de Paz. La implementación se realizará de manera escalonada, comenzando con la creación de juzgados y tribunales especializados que iniciarán sus operaciones en 2027.

El objetivo primordial es descongestionar el sistema judicial en materia rural y brindar una solución efectiva y oportuna a los numerosos conflictos que aquejan a las comunidades campesinas y a los propietarios de tierras. La Corte Constitucional reconoció la importancia de esta jurisdicción para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad jurídica en el ámbito agrario, pilares fundamentales para el desarrollo rural y la paz sostenible en Colombia.

Uno de los principales argumentos que respaldaron la creación de la Jurisdicción Agraria fue la prolongada demora en la resolución de procesos agrarios, agravada por la ausencia de jueces especializados en la materia. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) expuso ante la Corte que la falta de una jurisdicción especializada ha generado estancamiento en los casos, impidiendo que se tomen decisiones de fondo y prolongando la incertidumbre jurídica para las partes involucradas.

Muchos procesos permanecen paralizados en etapas iniciales de admisibilidad, sin avanzar hacia una solución definitiva. La ANT también informó que ha cerrado procesos administrativos sobre más de 45.000 hectáreas y proyecta cerrar otros relacionados con más de 60.000 hectáreas durante el resto de 2026, lo que demuestra la magnitud de los desafíos en materia de tierras y la necesidad de agilizar los procesos de resolución de conflictos.

La nueva jurisdicción se propone abordar estos problemas mediante la implementación de procedimientos con énfasis en la oralidad, la celeridad y la itinerancia, permitiendo que los jueces se desplacen a los territorios para realizar audiencias y recopilar pruebas directamente en el lugar de los hechos. Este enfoque busca acercar la justicia a las comunidades rurales y garantizar una mayor transparencia y eficiencia en los procesos judiciales.

Además, la Jurisdicción Agraria permitirá resolver múltiples conflictos relacionados con un mismo predio en un solo proceso, lo que simplificará los trámites y reducirá los costos para las partes. La Jurisdicción Agraria no solo busca resolver conflictos existentes, sino también prevenir la generación de nuevos litigios y fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural.

El modelo contempla la posibilidad de que un mismo proceso resuelva litigios entre particulares y actuaciones frente al Estado, lo que facilitará la solución integral de los problemas relacionados con la tierra. El Gobierno Nacional ha manifestado su compromiso con la implementación de esta jurisdicción, destacando su importancia para el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la consolidación de la paz estable y duradera en Colombia.

La decisión de la Corte Constitucional marca el inicio formal del proceso institucional para poner en marcha esta nueva jurisdicción dentro del sistema judicial colombiano. Ahora, la responsabilidad recae en el Congreso de la República, que deberá aprobar la ley ordinaria que definirá los procedimientos y las competencias específicas de los nuevos juzgados agrarios.

Se espera que el debate legislativo se lleve a cabo de manera ágil y constructiva, teniendo en cuenta la urgencia de abordar los desafíos en materia de tierras y la necesidad de brindar una solución efectiva a los conflictos agrarios que afectan a miles de colombianos. La hoja de ruta para mejorar la justicia de cara al 2038 se ha trazado, y la Jurisdicción Agraria es un componente esencial de esta estrategia





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