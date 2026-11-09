Corte Constitucional Define Competencia en Caso Uribe y NEE Recibe Reconocimiento

La Corte Constitucional resolve la disputa de competencia entre Fiscalía y Congreso en el caso Uribe. El NEE recibe premio por transparencia en EE.UU.

En la mañana del 9 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia se reunió para resolver un conflicto de competencia crítico entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El objeto del debate era determinar cuál autoridad pública ostenta la potestad legítima para dirigir las investigaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este litigio legal afecta directamente la prosecución de casos graves vinculados a la conformación de grupos paramilitares, la masacre de La Granja y la masacre de El Aro, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en febrero de 1998.

Resolucion Del Conflicto De Competencia

La Corte Constitucional actuó como árbitro final para determinar si la Fiscalía o el Congreso debe mantener el control sobre el expediente judicial. El magistrado ponente designado para analizar el caso por reparto fue Jorge Enrique Ibáñez, quien debía evaluar los argumentos presentados por ambas instituciones durante este proceso judicial. Esta decisión judicial busca establecer un precedente claro sobre la jurisdicción penal en casos que involucran a expresidentes y crímenes de lesa humanidad.

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La disputa se intensificó cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó formalmente la remisión del expediente el pasado 26 de agosto. El objetivo del legislativo era asumir el control de las pesquisas para continuar con las investigaciones desde el Congreso. Sin embargo, la Fiscalía General respondió con firmeza a esta petición, argumentando que no transferiría el expediente ni cedería la investigación. La Fiscalía fundamentó su postura en que los hechos delictivos investigados habrían ocurrido antes de que Uribe asumiera la presidencia en La Casa de Nariño, lo que podría afectar la jurisdicción penal.

Proceso Penal Contra Implicados En Muerte

Paralelamente a los procesos de alto perfil, se llevó a cabo este lunes la audiencia de acusación contra Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, su hermana Katherine Sotelo Torres y Yeimi Tatiana Vega López. Estos cuatro individuos fueron imputados por la Fiscalía General por delitos que incluyen tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno. La acusación responde a la muerte del joven Juan Felipe Rincón, de 21 años, quien falleció en el año 2024 tras ser interceptado y agredido.

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El caso inicial se centró en Andrés Camilo Sotelo como presunto autor del homicidio. Sin embargo, el proceso no logró demostrar que Sotelo disparara, ya que su arma era defectuosa y se desarmó durante la confrontación física. La Fiscalía desarrolló una línea de investigación alternativa sobre un entrampamiento, sosteniendo que Rincón fue contactado mediante perfiles falsos en redes sociales. Los imputados lo habrían llevado al sector bajo engaños e instrumentalización de una adolescente, en medio de un supuesto plan para robarle su celular.

Los abogados defensores de los imputados han cuestionado la proporcionalidad de los delitos, argumentando que las acusaciones son exageradas. Específicamente, consideraron que tipificar las acciones como tortura resulta excesivo, ya que no todas las conductas se consolidan jurídicamente como tales. La defensa insiste en que el proceso legal no ha logrado vincular directamente a sus clientes con la acción de disparar, a pesar de las circunstancias complejas que llevaron a la muerte de Rincón.

Reconocimiento Internacional Del NEE

Durante la primera semana de noviembre, seis magistrados del Consejo Nacional Electoral emprendieron una gira internacional por Estados Unidos, con presencia destacada en Washington D. C. Durante esta visita, se reunieron con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araujo. El propósito de estos encuentros fue discutir temas estratégicos del tribunal electoral y fortalecer la cooperación bilateral en materia de procesos democráticos.

La gira se enmarcó en las elecciones de medio término de Estados Unidos, donde los magistrados realizaron una labor de observación. Además, asistieron a la Florida International University para participar en los VI Premios Transparencia Electoral, donde el Consejo Nacional Electoral recibió un galardón distinguido. La categoría premiadafue "Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional". El tribunal electoral describió este reconocimiento como una ratificación de su compromiso con la transparencia, el escrutinio público y las garantías en la democracia colombiana.

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Formacion Electoral Para Lideresas

En el ámbito interno, el Consejo Nacional Electoral ha implementado la iniciativa "Mujeres rumbo al poder", liderada por la magistrada Ana Jimena Bautista. Esta estrategia busca brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en las Elecciones de Autoridades Territoriales de 2027. El programa comenzó en Tumaco, Nariño, y se expandirá por Cauca, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Bolívar.

Las sesiones territoriales están dirigidas especialmente a lideresas sociales y comunitarias, con el fin de fortalecer su participación en escenarios de representación popular. Los módulos de capacitación abordan reglas electorales, inhabilidades e incompatibilidades, y otras herramientas necesarias para el ejercicio del voto y la candidatura. Esta labor educativa complementa los esfuerzos diplomáticos realizados en el exterior, asegurando que la transparencia y la participación ciudadana sean pilares fundamentales de los futuros procesos electorales en Colombia.