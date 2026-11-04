Corte Constitucional exige entrega de cárceles en Colombia para 2028

La Corte Constitucional y el DNP establecen cronogramas para cuatro nuevas prisiones, con entregas entre diciembre de 2026 y principios de 2028.

El magistrado Jorge Ibáñez reveló durante una audiencia pública ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional que existen dos instalaciones penitenciarias inconclusas desde 2016. Estas obras, identificadas como elefantes blancos del sector carcelario nacional, han requerido medidas judiciales coercitivas para avanzar en su construcción y puesta en funcionamiento.

Cronograma oficial de nuevas prisiones

Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentó las fechas exactas de entrega para cuatro nuevos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERONES). El calendario indica que estas infraestructuras entrarán en operación estricta entre diciembre de 2026 e inicios de 2028, buscando reducir el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano.

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Avances por proyecto carcelario específico

La cárcel de Riohacha lidera el progreso con una propuesta de entrega en diciembre de 2026, siendo el caso con mayor avance según el funcionario. Por su parte, la instalación en Sabanas de San Ángel, ubicada en el departamento del Magdalena, cuenta con un 87 % de ejecución y se espera su finalización en agosto de 2027.

Retrasos en Pereira y Barrancabermeja

El proyecto en Pereira presenta un avance menor del 65 % en su ejecución, con una fecha objetivo de abril de 2027 para su conclusión. La última obra mencionada corresponde a Barrancabermeja, que registra únicamente un cuarenta y un por ciento de ejecución y está programada para entregarse en el año 2028.

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Obstáculos administrativos y cupos totales

Buitrago explicó que la ejecución simultánea de estos ERONES bajo el Conpes ha impedido la entrega definitiva de ninguna instalación hasta la fecha. Inicialmente se contemplaban nueve centros con capacidad para 9.085 personas privadas de libertad, pero los procesos paralelos han ralentizado la operatividad real de las obras.

Compromiso con Medellín y Bogotá

Además de las cuatro obras citadas, el magistrado Ibáñez destacó la necesidad de avanzar en la construcción de la cárcel distrital de Medellín y la cárcel distrital de Bogotá. Estos proyectos representan pasos fundamentales para cumplir con las órdenes judiciales y mejorar la infraestructura carcelaria en las principales ciudades del país.