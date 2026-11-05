Corte Constitucional exige soluciones al hacinamiento carcelario en Bogotá

La Corte Constitucional citó a funcionarios de Bogotá para evaluar la crisis penitenciaria. El alcalde y el secretario de Seguridad presentaron cifras sobre reducción de hacinamiento.

La Corte Constitucional convocó una audiencia pública este 4 de noviembre para exigir cuentas a las autoridades nacionales y distritales sobre la grave crisis de infraestructura y derechos humanos en los centros de reclusión colombianos. En esta sesión, el alcalde de Bogotá y el secretario de Seguridad fueron citados formalmente para presentar avances en la gestión del sistema penitenciario bajo el estado de cosas inconstitucional declarado desde 1998.

Evaluación de cumplimiento penal

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar lideró el cuestionamiento a los representantes del gobierno de Gustavo De La Espriella y la administración local, destacando que persiste una casi tragedia humanitaria en las unidades de detención. La corte busca contrastar las propuestas oficiales con la realidad verificada en visitas judiciales recientes a establecimientos como La Picota, Modelo y Buen Pastor.

Also read Corte Constitucional se va el 20 de diciembre a vacancia judicial

Testimonios de privados de libertad

Diana Patricia Giraldo, quien lleva trece años cumpliendo condena en el centro El Buen Pastor, ofreció un testimonio virtual crucial durante las nueve horas de audiencia. Ella denunció directamente la falta de sanitarios adecuados, dificultades en la higiene menstrual y alimentación precaria en los pabellones 5, 6 y 8, exigiendo condiciones dignas para quienes dependen totalmente del Estado.

Cifras de hacinamiento nacional

Los datos presentados por la alta corte revelan que al 24 de agosto, los centros de detención transitoria registraron un índice de hacinamiento del 94,34 por ciento. Este cálculo incluye a 17.292 personas que ya superaron el límite legal de treinta y seis horas de detención y 674 individuos con condenas firmes retenidos ilegalmente.

Advertisement

Proyectos de infraestructura pendientes

Aunque la capital reporta una reducción relativa del hacinamiento, persiste un rezago del veinte por ciento que depende de nuevas construcciones como la Cárcel Distrital II. El gobierno entregó tres hectáreas en La Picota en 2024, pero aún faltan estudios y diseños para cumplir la promesa de entrega en 2027, dejando el proyecto en suspenso.

Conflictos internos y responsabilidad estatal

La Secretaría de Seguridad informó sobre motines recurrentes en el Centro Especial de Reclusión CER Fase II en 2022 y 2024, motivados por condiciones distintas al hacinamiento. Mientras tanto, el malecón del río Bogotá busca recursos en el presupuesto de 2027 para estudios futuros, mientras las URI y estaciones de policía continúan operando bajo presión judicial constante.