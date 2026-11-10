Corte Constitucional fija plazos al gobierno De la Espriella por garantías a excombatientes

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella corregir fallas en la implementación del Acuerdo de Paz y presentar un informe en 30 días hábiles.

La Corte Constitucional le impuso al Gobierno de Abelardo de la Espriella nuevas tareas y plazos perentorios para corregir las fallas que obstaculizan el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El foco de la decisión son las garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas y avanzan en su proceso de reincorporación.

El alto tribunal encontró que persiste una vulneración masiva y sistemática de los derechos de esta población. Además, advirtió que algunas decisiones de la actual administración profundizan los problemas institucionales y financieros que impiden cumplir lo pactado en La Habana.

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Fallas presupuestales e institucionales en el Acuerdo de Paz

La Corte identificó una disminución del 79,1 % en los recursos de inversión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Según la revisión, esta reducción se suma a otras limitaciones que comprometen la capacidad del Estado para cumplir sus responsabilidades con quienes firmaron la paz.

El diagnóstico también apunta a una profunda desarticulación de las entidades que hacen seguimiento a la política de seguridad. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz no cuenta con presupuesto propio ni con una planta de personal fija. A juicio de la Corte, tampoco tiene la jerarquía institucional necesaria para coordinar las tareas a su cargo.

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Esa debilidad ha repercutido en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Su labor de monitoreo presenta una parálisis que dificulta verificar los avances y exigir resultados. Las falencias también alcanzan al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), cuyas instancias no se reúnen con una periodicidad definida ni cuentan con agendas claras.

En el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), la mayoría de los indicadores se concentra en actividades y productos. Solo uno está orientado a medir resultados. Por eso, las entidades pueden reportar gestiones sin que eso permita establecer si las medidas protegen efectivamente la vida de los firmantes.

Postura de la Corte sobre la obligación estatal de la paz

La Corte Constitucional sostuvo que la implementación del Acuerdo de Paz no depende de la orientación política del gobierno de turno. Para el tribunal, esta implementación constituye una política pública de Estado que compromete a todas las autoridades.

En consecuencia, ningún cambio de administración ni decisión de reorganización institucional puede servir de excusa para vaciar de contenido las obligaciones adquiridas. La corporación concluyó que las advertencias y órdenes impartidas en los últimos años no se han traducido en resultados suficientes, pues buena parte de las respuestas estatales se queda en el papel.

El tribunal también examinó la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. En ese componente encontró falta de interés del Gobierno nacional en la realización de sesiones plenarias de la instancia encargada de impulsar esa tarea. En materia de reincorporación, advirtió que todavía no estaban definidos los mecanismos de monitoreo y seguimiento.

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Para la Corte, la ausencia de herramientas adecuadas impide que el sistema cumpla su propósito constitucional de salvaguardar la vida de quienes dejaron las armas. La revisión fue liderada por el magistrado Héctor Carvajal, con el apoyo de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo.

Órdenes al Gobierno y plazo de 30 días hábiles

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional incluir el componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones y presentar un informe sobre las medidas adoptadas en un plazo improrrogable de 30 días hábiles. El tribunal también le pidió incorporar acciones específicas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

El Plan Plurianual de Inversiones define los recursos con los que se financiarán los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Por esa razón, la inclusión del componente de paz en este instrumento determina si las obligaciones con los firmantes tendrán respaldo financiero concreto.

La decisión se produjo en el seguimiento a la sentencia SU-020 de 2022, mediante la cual la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por las deficiencias en las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo Final. Para los excombatientes, el cumplimiento de estas órdenes será el indicador que determine si las garantías de seguridad y la reincorporación avanzan en la práctica.