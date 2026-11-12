Corte Constitucional obliga a Ibáñez a rectificar por difamación contra madre de su hijo

La Corte Constitucional ordenó al expresidente Jorge Enrique Ibáñez rectificar declaraciones contra Yolanda Inés Robles en tres días. Revoca decisión anterior y protege honra de la familia.

La Corte Constitucional emitió una resolución histórica y unánime que ordena al magistrado y expresidente de esa corporación judicial, Jorge Enrique Ibáñez, realizar una rectificación pública obligatoria. Este mandato debe cumplirse estrictamente en un plazo de tres días desde la notificación del fallo, como consecuencia de las declaraciones difamatorias realizadas contra la madre de su hijo biológico.

Resolución de la Corte sobre difamación

El Alto Tribunal determinó que las declaraciones vertidas por Ibáñez constituyen una violación grave a los derechos fundamentales al honor, al buen nombre y a la intimidad de Yolanda Inés Robles. Además, la sentencia reconoce el perjuicio causado a su hijo, identificado como Jorge Enrique Ibáñez Robles. Todos los magistrados votaron a favor de esta medida correctiva, excepto el propio Ibáñez, quien fue el único en oponerse a la decisión final.

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Mecanismo de la rectificación ordenada

La instrucción específica para la rectificación exige que Ibáñez reconozca su responsabilidad en las afirmaciones realizadas sin incluir ninguna contextualización previa que atrene su culpa. El texto de la rectificación no debe trasladar responsabilidad alguna al medio de comunicación Casa Macondo, ni debe cuestionar los métodos periodísticos utilizados por la fuente original. Esta condición busca garantizar que la disculpa sea clara, directa y reparadora para las víctimas del difamación.

Fondo del conflicto de paternidad y genética

El origen de este conflicto legal se remonta a 2004, cuando un juzgado declaró a Ibáñez como el padre de un hijo que inicialmente no había reconocido. Durante una entrevista concedida al medio Casa Macondo, el togado afirmó haber sido víctima de abuso sexual, alegando que no recordaba las circunstancias de la concepción debido a su juventud. La madre de la criatura era diez años mayor que él en el momento de los hechos. A pesar de estas negativas, la sentencia original se basó en pruebas genéticas contundentes que verificaron la paternidad del demandante, quien ahora tiene 40 años de edad.

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Reversión de la decisión judicial inferior

Previamente, una jueza de primera instancia había fallado a favor de Ibáñez, ordenando la retirada de la publicación realizada por Casa Macondo. Sin embargo, la Corte Constitucional revocó dicha decisión, restableciendo la libertad del medio de comunicación para volver a publicar la historia si lo considera pertinente. Esta reversión jurídica confirma que el interés público en verificar la conducta de altos magistrados prevalece sobre el intento de censura basado en la difamación personal.

Reacciones políticas y antecedentes de Petro

Este caso judicial revive la tensión política entre Ibáñez y el presidente Gustavo Petro. Cuando Ibáñez presidía la Corte y Petro ocupaba la Presidencia de la República, ambos protagonizaron un cruce de señalamientos públicos. El mandatario cuestionó la idoneidad de Ibáñez para liderar el alto tribunal, afirmando que quien niega los derechos de su propio hijo no puede garantizar la justicia para todos los ciudadanos. Petro escribió en ese entonces que negar la paternidad es incompatible con la presidencia de la Corte Constitucional.