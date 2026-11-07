Corte Constitucional prohíbe violencia de género online a funcionaria de Arauca

La Corte Constitucional falló a favor de Stephany Dayana Ortiz Tafur, obligando a retirar 28 publicaciones misóginas y a dar disculpas públicas por ataques en redes sociales.

La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que establece límites claros a la libertad de expresión en redes sociales, ordenando la retirada inmediata de 28 publicaciones ofensivas y la obligación de ofrecer disculpas públicas. Este pronunciamiento se produce como respuesta directa a la denuncia de acoso y violencia de género presentada por Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social del municipio de Arauca y esposa del alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos.

Límites legales contra ataques misóginos en Facebook

El alto tribunal determinó que las críticas a la gestión de una funcionaria pública o su pareja no pueden servir de excusa para atacar su apariencia física o realizar comentarios sexistas. El fallo busca proteger la dignidad de las mujeres al declarar que los discursos que constituyen violencia de género no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. La corte advirtió que cosificar el cuerpo de una mujer constituye una manifestación particularmente grave de violencia, ya que desplaza el debate público sobre las ideas o actuaciones hacia la corporalidad de la mujer.

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Denuncia contra activista digital y su esposo

La tutela fue interpuesta por Stephany Dayana Ortiz Tafur contra el creador de contenido y activista digital Cristian Camilo Paredes Forero, quien ha manifestado públicamente su desacuerdo con la administración municipal liderada por su cónyuge. Según el relato judicial, desde mayo de 2025 Paredes Forero inició una conducta sistemática de hostigamiento, difamación y exposición pública a través de sus perfiles de Facebook. Esta campaña incluía textos, imágenes, fotomontajes y videos diseñados para desacreditar, ridiculizar y afectar el honor, la dignidad, la imagen y la intimidad personal y familiar de la accionante.

Publicaciones que cuestionan cirugías y roles domésticos

Entre las publicaciones denunciadas se encontraron montajes sobre los cambios físicos de Ortiz Tafur y comentarios específicos sobre las cirugías estéticas que supuestamente se había sometido. En uno de los casos, el accionado preguntó a sus seguidores si consideraban un "mal procedimiento" o "mala calidad del bótox" o si se trataba de un golpe en la cara. Además, publicó encuestas dirigidas a que los usuarios opinaran sobre su cuerpo, junto con expresiones sexistas que cuestionaban su papel profesional.

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Exigencia de retorno al ámbito doméstico

Las agresiones también incluyeron sugerencias para relegar a Ortiz Tafur a labores domésticas, con afirmaciones indicando que "bueno, a lavar platos y hacer aseo en la casa, que eso de gestoría es puro show y corrupción". Para la mujer, estos mensajes excedían cualquier cuestionamiento legítimo sobre su gestión administrativa y se convertían en ataques directos contra su dignidad. En octubre de 2025, Ortiz Tafur acudió a la justicia solicitando la retirada de las publicaciones, una retractación formal y disculpas públicas.

Evolución procesal y sentencia definitiva

El Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca estudió el caso y, el 4 de noviembre de ese año, concedió la tutela. El despacho concluyó que los mensajes presentaban acusaciones sin respaldo probatorio, vulnerando derechos fundamentales. Sin embargo, la situación cambió cuando Cristian Paredes Forero impugnó el fallo. El 15 de diciembre de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Arauca revocó la protección inicial, argumentando que las publicaciones correspondían a opiniones sobre la gestión administrativa.

Protección de derechos fundamentales y próximos pasos

Este fallo de la Corte Constitucional reafirma que la veeduría ciudadana no autoriza la violencia de género ni la difamación sin pruebas. Las consecuencias para el accionado incluyen la eliminación inmediata de los contenidos considerados difamatorios, la asistencia a capacitación sobre violencia de género y las disculpas públicas ordenadas. La decisión sienta un precedente importante para regular el discurso en redes sociales, priorizando la integridad física y moral de las funcionarias públicas sobre la crítica maliciosa.