Corte Constitucional rechaza declaraciones de Petro sobre periodistas y ordena excusas públicas

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que condena las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las periodistas, considerándolas estigmatizantes y discriminatorias. La alta corte ordenó que Petro ofrezca excusas públicas y destacó que sus palabras vulneraron los derechos fundamentales de las mujeres periodistas.

La Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia SU-432 de 2025, en la que rechaza de manera contundente las declaraciones del presidente Gustavo Petro realizadas el 30 de agosto de 2024, durante la posesión de la defensora del Pueblo Iris Marín.

En su discurso, Petro afirmó que 'las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar', una frase que la alta corte consideró estigmatizante y discriminatoria hacia las mujeres periodistas. La sentencia, de 88 páginas, responde a una serie de acciones de tutela presentadas por el abogado Germán Calderón España, la organización El Veinte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y un grupo de mujeres periodistas, quienes exigieron la protección de sus derechos fundamentales.

La Corte Constitucional determinó que las declaraciones del presidente no solo cruzaron los límites de la libertad de expresión, sino que denigraron el cargo que el país le concedió. Aunque Petro emitió una retractación, la corte consideró que esta no fue suficiente y ordenó que ofrezca excusas públicas en un espacio con la misma tribuna, como una alocución presidencial.

La alta corte confirmó que Petro vulneró los derechos a vivir una vida libre de violencias, a la no discriminación y a la libertad de expresión de las mujeres periodistas, creando una amenaza para el ejercicio de su profesión. Además, destacó que, como jefe de Estado, Petro incumplió sus deberes de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Corte hizo hincapié en el poder de influencia del presidente, con más de 8,3 millones de seguidores en X (antes Twitter), donde se replicó la frase. La sentencia es especialmente relevante porque las mujeres periodistas son personas de especial protección constitucional en Colombia, tanto por su condición de periodistas como por ser mujeres, a quienes la Constitución garantiza una protección adicional.

La Corte Constitucional criticó que Petro, al asociar a las mujeres con 'muñecas', transmitió el mensaje de que estas están al servicio de un tercero, sin capacidad de decisión ni agencia, como si fuesen mujeres serviles y funcionales para un propósito determinado, incluso en un contexto ilegal. Además, recriminó al presidente por su supuesto intento de retractarse, ya que en lugar de saldar lo dicho, reafirmó su postura inicial al afirmar que 'las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo'.

La alta corte consideró que estas afirmaciones, al contener estereotipos de género, no tienen justificación fáctica ni cumplen con la carga de razonabilidad, por lo que no son admisibles. Aunque la Corte reconoció que las declaraciones de Petro se enmarcan en el derecho a la opinión, el contexto en el que fueron pronunciadas no cambia su carácter estigmatizante ni su impacto negativo.

Los magistrados concluyeron que sobre Petro recae un deber de diligencia reforzada para prevenir actos de discriminación y violencia en contra de las mujeres periodistas.

'Este tipo de expresiones, provenientes del presidente de la República, son inadmisibles, pues con estas se contrarían los postulados constitucionales de igualdad y protección a la mujer, así como los mandatos y obligaciones internacionales del Estado para el respeto, garantías y protección de la dignidad de la mujer, en general, y de las periodistas, en particular', concluyó la alta corte





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