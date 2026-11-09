Corte Constitucional resuelve competencia por investigación a Álvaro Uribe

La Corte Constitucional decide si la Fiscalía o la Cámara de Representantes investiga al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la tarea de definir la competencia judicial sobre la investigación que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los casos de las masacres de El Aro y La Granja. Este fallo determinará si el proceso se traslada de la Fiscalía General de la Nación a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión actualiza un conflicto legal sobre qué autoridad tiene la potestad para investigar hechos ocurridos hace más de dos décadas.

Análisis de competencia judicial y fuero presidencial

La Corporación analiza detalladamente qué entidad administrativa y judicial es competente para avanzar en este complejo proceso legal. La revisión se originó tras la solicitud presentada por el congresista Carlos Cuenca Chaux, quien instó a la Fiscalía a remitir el expediente. El parlamentario argumentó que los hechos investigados podrían estar cubiertos por el fuero presidencial. Según esta interpretación jurídica, la competencia para adelantar la investigación correspondería exclusivamente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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En su petición formal, Cuenca sostenía que la investigación está vinculada a la supuesta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado. Este cargo se relaciona con hechos conexos al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas. Dicho grupo fue identificado posteriormente como el Bloque Metro, una estructura criminal significativa en la región. La solicitud buscó alterar el estatus actual del caso para someterlo a un juzgamiento político.

Posturas enfrentadas entre Fiscalía y defensa

La disputa legal trasciende la simple distribución de poderes, ya que implica determinar si los hechos están relacionados con la condición de jefe de Estado. El debate central versa sobre si se trata de conductas configuradas antes de que Uribe llegara a la Casa de Nariño. La propia Fiscalía General decidió inicialmente ignorar la solicitud del congresista, optando por seguir adelante con el proceso en sus manos. Esta decisión adversa provocó que la petición llegara a la más alta corte del país para su resolución.

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El ente acusador alega firmemente que los hechos que dieron origen a la investigación no se habrían presentado durante el mandato presidencial. Por su parte, la defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, elaboró un documento exhaustivo. Granados afirmó que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones ya cerradas tras más de dos décadas de actuaciones.

Impacto procesal y próximos pasos judiciales

Las investigaciones específicas a las que se refiere este conflicto legal abarcan las masacres de El Aro y La Granja, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Aunque el nombre de Uribe ha sido mencionado en estos expedientes desde la época de los hechos, nunca ha existido una vinculación formal en su contra hasta el momento. El expresidente ha sostenido que su nombre reaparece de manera recurrente en estos casos cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales sensibles.

La determinación final de la Corte Constitucional establecerá el camino jurídico a seguir para todos los involucrados. Si la sentencia favorece a la Comisión de Acusación, el expediente saldrá de manos de la Fiscalía y pasará al poder legislativo. De lo contrario, la investigación continuará bajo la supervisión del Ministerio Público. Este fallo marcará un precedente significativo sobre la interpretación del fuero presidencial y la responsabilidad penal de exmandatarios en Colombia.