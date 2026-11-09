Corte Constitucional se inhibe en investigación contra Álvaro Uribe

La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver la disputa de competencia entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación sobre las investigaciones al expresidente Álvaro Uribe por crímenes en Antioquia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió este miércoles 19 de noviembre declararse inhibida para resolver el fondo del conflicto de competencia surgido entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esta decisión mantiene en suspenso la definición sobre qué ente debe asumir la investigación penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con el paramilitarismo y su responsabilidad en diversas masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990.

El fallo de la Corte sobre el conflicto de competencia

La Corte Constitucional no resolvió quién tiene la jurisdicción para continuar con el proceso, sino que remitió la disputa al tribunal correspondiente para que determine la competencia. La ponente del asunto fue la magistrada Paola Meneses, quien también ejerce la presidencia de la Corte. La votación en la Sala Plena registró un resultado de siete votos a favor de la inhibición y dos en contra, con los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvando sus votos individualmente.

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El origen del litigio entre la Fiscalía y el Congreso

El conflicto se intensificó el pasado 26 de agosto, cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó formalmente que se le remitiera el expediente para que el Congreso asumiara el liderazgo de las pesquisas. El congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, presidente de dicha comisión, argumentó que Álvaro Uribe debería ser juzgado ante el Senado por su condición de aforado, basándose en la hipótesis de que el expresidente participó en el delito de concierto para delinquir junto al Bloque Metro de las autodefensas.

Argumentos sobre la jurisdicción y la aforabilidad

La Comisión de Acusación fundamentó su petición en la Ley 599 de 2000, que establece que el Presidente de la República tiene la condición de aforado, lo que implica que su investigación corresponde a la Cámara de Representantes y su juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. El congresista Cuenca Chaux señaló que, dado que los hechos investigados ocurrieron hasta 2003, existía una razón objetiva para que esta comisión asumiera el conocimiento como juez natural, especialmente considerando que Uribe fue presidente entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.

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La respuesta de la Fiscalía ante la solicitud

Ante la requerimiento del Congreso, la Fiscalía General de la Nación se negó a entregar el expediente, argumentando que los hechos materia de investigación tuvieron lugar antes de la llegada de Álvaro Uribe a la Casa de Nariño. Para el Ministerio Público, los crímenes ocurrieron en un periodo en el que el expresidente no ejercía el cargo que otorga la aforabilidad, por lo que la competencia recae en la jurisdicción ordinaria y no en el fuero especial del Congreso.

Los hechos específicos bajo investigación

Las investigaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez abarcan hechos graves relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia. Entre los casos específicos figuren las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo de autodefensas en San Roque, y el asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Estos crímenes ocurrieron durante la década de 1990 y han sido objeto de escrutinio por presuntos vínculos con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas.

Implicaciones futuras del proceso judicial

La decisión de la Corte Constitucional deja la investigación en una situación de limbo jurídico mientras se define la competencia final. La Comisión de Acusación había aprobado por unanimidad la colisión de competencia en sesión del 19 de agosto, buscando que la propia Cámara de Representantes continuara con las pesquisas. Sin embargo, con la inhibición de la Corte, el proceso continúa en una incertidumbre que podría extenderse por semanas o meses, afectando la dinámica de la política colombiana y el panorama judicial alrededor del expresidente.