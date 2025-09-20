Corte Constitucional Suspende Decreto Presidencial sobre Asamblea Constituyente en Ecuador

La Corte Constitucional de Ecuador suspende temporalmente el decreto del presidente Daniel Noboa que convocaba a una asamblea constituyente. La decisión, que ocurre mientras se evalúan demandas de inconstitucionalidad, intensifica la tensión entre el Ejecutivo y el tribunal. El decreto buscaba reformar la Constitución con leyes más duras contra el narcotráfico. Esta suspensión impacta los planes de Noboa y profundiza la crisis política.

La Corte Constitucional de Ecuador , en una decisión que agrava la tensión política , ha suspendido temporalmente el decreto presidencial emitido por Daniel Noboa . Este decreto buscaba convocar a una asamblea constituyente con el objetivo de reformar la Carta Magna y establecer leyes más severas para combatir el narcotráfico .

La suspensión, que se mantendrá mientras la Corte evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad, representa un nuevo revés para el gobierno de Noboa y acentúa la ya compleja relación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal del país. La Corte ha sido un freno constante a los proyectos del gobierno, argumentando, en diversas ocasiones, que estos violan derechos fundamentales y otros principios constitucionales. Esta situación ha desencadenado una serie de protestas y cuestionamientos, incluso desde el propio gobierno, contra la actuación de la Corte. El comunicado emitido por la Corte, intentando calmar las aguas, enfatiza que su labor es proteger los derechos del pueblo, desmintiendo cualquier acusación de ser un adversario. La decisión, aunque temporal, tiene un impacto significativo en el calendario político del país y en los planes del presidente Noboa para implementar sus políticas de seguridad y justicia





