Corte Constitucional Transforma Gestión de Contenidos Digitales en Colombia

Fallo de la Corte Constitucional obliga a plataformas como Meta a ser más transparentes y justas en la moderación de contenidos, tras caso de Esperanza Gómez.

La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo trascendental que modifica la manera en que las plataformas digitales interactúan con los contenidos de sus usuarios en el territorio nacional. Esta histórica decisión, plasmada en la sentencia T-256 de 2025, nace de un caso emblemático que involucra a Esperanza Gómez , una reconocida creadora de contenido, cuya cuenta en la plataforma Instagram fue suprimida por Meta Platforms, Inc.

La Corte determinó que este proceder vulneró derechos fundamentales de la creadora, al no adherirse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir este tipo de acciones. El análisis exhaustivo realizado por el alto tribunal reveló serias inconsistencias en la aplicación de las normativas internas de la plataforma por parte de Meta. Se evidenció un trato desigual hacia el perfil de Esperanza Gómez en comparación con otros usuarios que publicaban material de naturaleza similar. Esta disparidad condujo a la Corte a concluir que la suspensión de la cuenta no solo coartó la libertad de expresión de la creadora, sino que también infringió su derecho al debido proceso y a la igualdad. Un punto crítico de la sentencia es la falta de explicaciones claras y mecanismos efectivos para que la afectada pudiera defenderse o apelar la sanción impuesta, lo que constituye una grave deficiencia en el procedimiento de moderación. La sentencia T-256 de 2025 no se limita a resolver el caso particular de Esperanza Gómez; impone directrices claras y exigentes a Meta Platforms, Inc. con el fin de reformular su relación con los usuarios en Colombia. Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligación de establecer un canal de notificación judicial específico y accesible dentro del país, una necesidad que quedó patente durante el proceso. Adicionalmente, la compañía deberá someter a revisión y ajuste sus términos de servicio y políticas de privacidad para Instagram. El objetivo es asegurar que los usuarios comprendan de forma inequívoca las razones detrás de la eliminación de sus cuentas, el periodo de retención de su información y los procedimientos disponibles para impugnar las decisiones de moderación. La Corte también enfatizó la importancia de unificar y traducir al español todas las políticas relativas a desnudos, actividad sexual y servicios sexuales entre adultos, reconociendo que la dispersión y la barrera del idioma dificultaban el acceso y la comprensión de estas normas para la mayoría de los usuarios hispanohablantes. Se exige a Meta una mayor transparencia en sus reglas de moderación, incluyendo la explicación detallada de su sistema de sanciones y la consideración de conductas externas a la plataforma al tomar decisiones. Asimismo, se insta a la empresa a publicar informes periódicos sobre sus prácticas de moderación en Colombia, una medida que busca fortalecer la rendición de cuentas y la supervisión de su impacto en los usuarios. Si bien la Corte reconoce la necesidad de moderar contenidos para prevenir la difusión de material ilegal, como la explotación sexual infantil, advierte enfáticamente contra el ejercicio arbitrario de estas facultades. En el caso de Esperanza Gómez, se le ordena a Meta no imponer restricciones injustificadas a su cuenta actual y asegurar que cualquier medida futura esté debidamente fundamentada. Aunque no se concedió indemnización económica, la sentencia abre la puerta a acciones civiles por posibles perjuicios. Finalmente, se exhorta al Ministerio del Trabajo, el Ministerio TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio a avanzar en la creación de una regulación específica para la figura del influencer, definiendo derechos, deberes y responsabilidades en el ecosistema de las plataformas digitales





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Meta acató decisión de la Corte Constitucional tras pleito con Esperanza GómezComunicador social y periodista egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con experiencia en medios nacionales como RCN Televisión y RCN Radio. Actualmente se desempeña como periodista digital en Blu Radio, donde combina su interés por el periodismo local en Bogotá, la economía de bolsillo y la tecnología.

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