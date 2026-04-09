Corte Constitucional tumba definitivamente la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

La Corte Constitucional declara la inexequibilidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, tras considerar la medida inconstitucional. La decisión llega en un momento de crisis económica para Colombia y cuestiona las políticas del ejecutivo.

La Corte Constitucional ha invalidado de manera definitiva la emergencia económica decretada en diciembre por el Gobierno de Gustavo Petro , un revés significativo para las política s económicas del ejecutivo. Esta decisión, que llega tras la suspensión provisional del decreto 1390 de 2025, consolida un consenso que culminó con la anulación total de la medida, aproximadamente tres meses después de su suspensión inicial.

El caso, que fue tratado como el segundo punto en la agenda del jueves 9 de abril, había experimentado retrasos debido a diversas solicitudes de nulidad. El magistrado ponente, Carlos Camargo, había propuesto declarar la inexequibilidad de la medida, una postura a la que se sumaron la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, aunque estas instituciones sugirieron preservar algunos recursos destinados al sector de la salud. Esta decisión marca un precedente importante y pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el gobierno en la implementación de medidas extraordinarias de este tipo.\El decreto de emergencia económica, emitido por el Gobierno Petro, se fundamentó en un diagnóstico de deterioro acelerado de las finanzas públicas. Según el ejecutivo, esta situación comprometía la estabilidad macroeconómica y la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones esenciales. Se argumentó que el país se enfrentaba a una “perturbación grave del orden económico y social” que no podía ser abordada a través de los mecanismos ordinarios. El núcleo de la justificación residía en el déficit fiscal y el aumento del endeudamiento, que, según el decreto, habían alcanzado niveles comparables a los registrados durante la pandemia. El gobierno advirtió que este escenario había reducido significativamente el margen de maniobra fiscal, en un contexto de mayores costos de financiamiento y restricciones de liquidez, lo que incrementaba el riesgo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Además, se hizo referencia al archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso, un evento que, según el ejecutivo, privó al gobierno de una parte significativa de los ingresos proyectados para 2026. Esta situación “agravó el déficit fiscal, elevó las necesidades de endeudamiento y encareció el costo del financiamiento del Estado”, lo que obligó al gobierno a considerar la adopción de medidas extraordinarias para compensar la caída de recursos.\La decisión de la Corte Constitucional, que tumba la emergencia económica, se produce en un momento de gran atención a la situación económica del país. Colombia ha experimentado una rebaja en su calificación crediticia, situándose en BB- con perspectiva estable, su peor calificación en tres décadas y por debajo de los niveles de la crisis de 1999. Este contexto, junto con la invalidación de la emergencia económica, plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para implementar sus políticas económicas y responder a los desafíos financieros. La anulación del decreto pone de relieve la necesidad de buscar soluciones que cuenten con el respaldo institucional y legal necesario para garantizar su eficacia y sostenibilidad. Este fallo, que llega después de la suspensión provisional, no solo representa un revés para el Gobierno, sino que también subraya la importancia de la prudencia fiscal y el respeto a los marcos legales establecidos en la toma de decisiones económicas. La situación económica del país y las decisiones judiciales tomadas, como la que tumba la emergencia económica, muestran la necesidad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de adoptar medidas económicas y el cumplimiento de las normas legales y constitucionales para la estabilidad a largo plazo





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